Otorgan en Cuba premios a figuras del teatro y la danza

La Habana, 23 abr.- La Unión de Escritores y Artistas de Cuba entregó los premios Omar Valdés y Lorna Burdsall 2026 a 18 figuras del teatro y la danza, por sus aportes a la cultura nacional.

Marta Bonet, presidenta de la organización, encabezó la entrega, en un acto donde intervino la presidenta de la Asociación de Artistas Escénicos, Marilyn Garbey.

Es un placer estimular y reconocer a nuestros compañeros, a la vida y obra dedicada al teatro y la danza cubanos, resaltó Garbey.

La actividad contó con la presencia de personalidades como Lizt Alfonso, directora de la compañía danzaria homónima; el periodista y vicepresidente de la Uneac, Yuris Nórido, y la Premio Nacional de Artes Plásticas, Lesbia Vent Dumois.

Por primera vez, el Premio Omar Valdés distinguió a la especialidad de Teatrología, y fue para la especialista Vivian Martínez, considerada pionera en América Latina en su campo de investigación.

Junto a ella fueron galardonados Juana Raida Alfonso, Enrique (Kike) Quiñones, Atilio Caballero, Orlando Concepción, Graciela González, José Emigdio Pascual, y Joel Sáez, todos con una amplia trayectoria en la escena nacional.

Vivian Martínez, quien conoció y compartió con el artista Omar Valdés, supo hoy que era la primera teatróloga en recibir esta distinción.

Es un estímulo grandísimo y al mismo tiempo una responsabilidad para y con mi profesión, es un compromiso ser cada día mejor desde mi lugar, la crítica, la investigación, la docencia, afirmó Martínez a esta agencia.

Por su parte, el Premio Lorna Burdsall honra a la fundadora del movimiento de danza moderna en Cuba y fue concedido en vísperas del Día Mundial de la Danza, a Yanni García y Rafael Saladrigas, primer bailarín y maître del Ballet de Camagüey respectivamente; Guillermo López, Israel Oliva y Lázara Nápoles, miembros del Conjunto Folclórico Nacional.

Ha sido una sorpresa, un gran honor y una gran satisfacción recibir este reconocimiento y seguir cumpliendo con la cultura cubana, sobretodo porque fui alumna de la maestra Lorna Burdsall en la Escuela Nacional de Arte, reconoció a Prensa Latina la galardonada Lázara Nápoles.

Además obtuvieron dicho reconocimiento Yadira Hernández, Regisseur general de la Compañía y de la Escuela Lizt Alfonso Dance Cuba; Ladislao Navarro, director general de la Compañía Danza Fragmentada; Milián Galí, director del grupo Gali Batá.

A ellos se sumaron Ángel Morán, creador de laa técnica y metodología para la enseñanza de los bailes campesinos de Majagua y Noel Bonilla, jefe del Departamento de Danza Contemporánea en la Facultad Arte Danzario de la Universidad de las Artes.

La ceremonia incluyó además la entrega del máximo galardón del Conjunto Folclórico Nacional, otorgada por su director general, Leiván García, a los maestros Julia Fernández, Johannes García, Leonor Mendoza, Domingo Pau, Adrián Reyes y Guillermo López. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)