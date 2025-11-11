Resuelven uno de los mayores misterios de los mayas

Un equipo de investigadores ha revelado un mecanismo sofisticado que diseñaron los antiguos especialistas calendáricos de la civilización maya para predecir eclipses solares con una exactitud extraordinaria durante más de siete siglos, según un nuevo estudio publicado a finales de octubre en la revista Science Advances.

La civilización maya había desarrollado y utilizado tanto un calendario adivinatorio de 260 días, que se utilizaba para predecir el destino de las personas basándose en la fecha de su nacimiento, como un calendario civil de exactamente 365 días. Hacia el año 500 a. C., el calendario adivinatorio se asoció con fenómenos lunares y vinculaba el nombre del calendario de una noche en que la Luna era visible con el número de noches que había sido visible desde la última noche en que no lo fue, la luna nueva.

Durante mucho tiempo se creía que la tabla maya de 405 lunaciones (405 meses lunares) que aparece en el Códice de Dresde, el registro más famoso que se conserva de la astronomía maya, estaba diseñada exclusivamente para pronosticar eclipses y era un catálogo estático. No obstante, los investigadores han descubierto que ese ciclo surgió originalmente como una herramienta más general para sincronizar el ciclo lunar con el calendario divinatorio de 260 días.

Alcanzando la precisión

Los investigadores utilizaron modelos matemáticos y estadísticas para demostrar que la duración del ciclo de 405 meses, de 11 mil 960 días, se alinea de forma exacta tanto con el calendario de 260 días (46 por 260) como con los ciclos de eclipses solares y lunares. Esto sugiere –reza el estudio– que la tabla de eclipses de 405 meses había surgido de un calendario lunar en el que el calendario adivinatorio de 260 días se correspondía con el ciclo lunar.

Esta conexión implica que los mayas no solo observaban el cielo, sino que elaboraban modelos matemáticos, corrigieron desviaciones y establecieron tablas que se reajustaban periódicamente para mantener la precisión. En concreto, el estudio identifica que las tablas eran reiniciadas antes de que el periodo completo de 405 meses concluyera: los autores señalan como puntos de reinicio los meses 223 o 358, un sistema de solapamiento que permitía disminuir el error acumulado en las predicciones.

La investigación también localiza posibles fechas de base para la tabla del Códice de Dresde: el año 1083 d.C. o 1116 d.C. presentan los rasgos más consistentes con la visibilidad de eclipses en la región maya y con la estructura del ciclo.

Asimismo, los investigadores realizaron simulaciones que cruzaron más de 700 años de registros de eclipses visibles para los mayas, aproximadamente entre los años 350 y 1150 d.C., lo que les permitió validar el sistema de solapamiento de tablas y demostrar lo ajustado de las predicciones. “Dichas revisiones mantendrían la viabilidad de la tabla indefinidamente, con desviaciones de menos de 51 minutos en 134 años”, señalan los autores. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)