Regresa Havana Skate Marathon a las calles de la capital

La Habana.- LA V edición del Havana Skate Marathon se disfrutará los días 12 y 13 de este mes de diciembre en las calles de la capital.

El evento, que como cada año celebra un nuevo aniversario de La Habana, reunirá a los mejores patinadores del país, según confirmó Tony García Acuña, presidente del comité organizador del evento.

Se espera además la participación de corredores extranjeros, tal como ha sucedido en anteriores versiones del certamen.

Esta vez, las categorías convocadas para las pruebas de velocidad son: infantiles para niños menores de 6 años, 7-8, 9-10, 11-12, 13-15 años; élite –que abarca a los corredores de entre 16 y 29 años– y máster para mayores de 30.

En el caso del maratón los pequeños de la categoría 9-10 y 11-12 rodarán siete kilómetros, élites y máster completarán los 42 kilómetros establecidos del circuito.

Con un formato similar al utilizado en 2024, la lid propone actividades en las disciplinas de 100 metros sprint. Como parte de la modalidad de patinaje en línea habrá competencias de jump, speed slalom y skatecross.

De acuerdo al calendario divulgado, el viernes 12 se realizarán las clasificaciones en la pista para velocistas y los protagonistas de las pruebas de habilidades.

Para la siguiente jornada, la Piragua será testigo de las semifinales y finales de estos eventos en el horario matutino y en la tarde se disfrutará del maratón.

No se llevará a cabo la habitual conferencia de prensa que en años precedentes ha iniciado la justa, pero sí habrá el gustado maratón de spinning, según ratificó García Acuña.

Con el antecedente de haber recibido con éxito el pasado año, la última parada del circuito mundial de la disciplina, el Havana Skate tiene ante sí el reto de convertirse en un certamen atractivo para corredores nacionales y extranjeros.

Rendir el merecido homenaje a esta ciudad, es también una motivación de sus organizadores. (Tomado de Jit)