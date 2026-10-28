Fortalece Santa Cruz del Sur atención especializada a la pareja infértil (+ Fotos)

Santa Cruz del Sur, 28 oct.- Con el alto rigor científico de la atención especializada, reabrió sus puertas la Consulta de Reproducción Asistida en este territorio camagüeyano, como parte del Programa Nacional de Atención a la Pareja Infértil.

El servicio se ubica en las instalaciones del Centro Comunitario de Salud Mental de la localidad y está concebido para brindar un respaldo integral que abarca el apoyo psicológico, la labor social y el diagnóstico oportuno.

Según informó la Dirección Municipal de Salud, las consultas funcionarán todos los martes a partir de las 8:00 a.m. Estarán a cargo de un equipo multidisciplinario integrado por especialistas en ginecobstetricia, enfermería y laboratorio clínico, entre otros, encargados de garantizar un seguimiento biopsicosocial completo tras la remisión previa desde la Atención Primaria de Salud.

Los servicios están dirigidos a aquellas parejas que, tras llevar más de un año de relaciones sexuales sin lograr la fecundación, buscan alternativas para alcanzar la maternidad y la paternidad en un entorno seguro, además de recibir orientación oportuna ante cualquier inquietud.

En este proceso, especialistas del área consideran que la paciencia y la perseverancia constituyen eslabones fundamentales para concretar la concepción y llevar a feliz término el embarazo.

Expertos cubanos recuerdan que entre las principales causas de infertilidad verificadas se encuentran las conductas de riesgo modificables, como las relaciones sin protección —causantes de daños en las trompas de Falopio— y las infecciones de transmisión sexual sin tratamiento oportuno, las cuales derivan en inflamaciones pélvicas, embarazos ectópicos y abortos espontáneos.

Asimismo, los malos hábitos alimentarios propician la obesidad, uno de los factores asociados al ovario poliquístico y la falta de ovulación que, sumados a los trastornos en la formación de espermatozoides, figuran entre los motivos más recurrentes de los problemas de fecundidad atendidos por el Programa Materno Infantil en todo el país. (Fotos: tomada de internet y de la página en Facebook de la Dirección Municipal de Salud)