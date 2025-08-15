Red social X registra fallos masivos

EE.UU, 15 ago.- La red social X está experimentando fallos técnicos masivos este jueves, según denuncias de internautas registradas por el servicio DownDetector.

Los usuarios también se quejan de errores en la aplicación y en el sitio web de la red social, así como de problemas para conectarse al servidor, ver el ‘feed’ de noticias e iniciar sesión en una cuenta. El mayor número de reclamos proviene de EE.UU.: más de 12.000 mensajes durante la última hora. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)