Territorio santacruceño cumple tareas imprescindibles en actual temporada ciclónica

Santa Cruz del Sur, 20 sep.- El inicio de la temporada ciclónica el 1ro de junio da lugar a cumplimiento de primordiales tareas en Santa Cruz del Sur, las que se extienden hasta el 30 de noviembre próximo con el cierre de la etapa en la que se forman fenómenos atmosféricos. La posición geográfica de la demarcación conlleva mantenerse alertas.

El Teniente Coronel Raciel Hernández Santiesteban, jefe del Departamento Municipal de la Defensa, informó que durante la semana de reducción de desastres se revisaron y puntualizaron los planes de entidades y organismos. Además la limpieza de zanjas, canales y poda de árboles.

De mucha importancia fue el ejercicio Meteoro para la preparación de la población en caso de amenaza ciclónica, resultando vital la higienización de las cuadras, la destupición de tragantes y recogida de los desechos sólidos por los obreros del sector de Comunales para evitar que proliferen roedores e insectos como es el peligroso mosquito Aedes aegypti.

En cuanto a los más de 30 centros de evacuación entre certificados y alternativos, Arístides Arredondo Gil, vicepresidente de la Asamblea del Poder Popular y jefe de la comisión de protección a la población y sus bienes, aseveró que se encuentran en óptimas condiciones, lo que se ha verificado en los recorridos por éstos.

De existir peligro inminente para territorio santacruceño en algún momento de la restante temporada ciclónica, las condiciones están creadas para preservar lo más valioso, la vida humana, mantener a salvo los recursos del Estado, realizar las cosechas de productos alimenticios y trasladar hacia lugares altos la masa vacuna, entre otras medidas preventivas.