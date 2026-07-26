Realizan montaje de motor de ferrobús en Santa Cruz del Sur

Santa Cruz del Sur, 24 jul.- El montaje del motor del ferrobús es tarea que apremiaba ejecutarse, una vez que logró repararse. Fernando Villalobos Duarte, especialista mecánico de la Empresa Provincial de Transporte, explicó que desde el mes de noviembre del pasado año el vehículo sobre rieles dejó de prestar servicio.

Se conoció que el motor Yutong había presentado problemas mecánicos. Dos de sus piezas interiores, conocidas en ese ámbito por camisas, se dañaron. También presentaron fallas los pistones. Un motor de uso adquirido en el taller de reparación de la citada entidad fue desarmado, a fin de extraerle las piezas que era necesario sustituir.

El especialista explicó que se realizaron los análisis y mediciones pertinentes, determinándose podían utilizarse los recursos recuperados para garantizar el efectivo arranque del Yutong de tecnología china. En la labor participaron mecánicos y ayudantes del taller O1 de la Empresa camagüeyana del Transporte.

Destacó Villalobos Duarte el quehacer en la tarea del colega Carlos Zans, experimentado innovador, y aprovechó para informar que dos medios de transporte ferroviarios tipo Diana se preparan en la Empresa Provincial del sector, uno de ellos se destinará a esta demarcación y el otro para el municipio de Esmeralda.

Por su parte Alexander Lugones Jovier, chofer del ferrobús 42014 de Santa Cruz del Sur, afirmó que dentro de 15 días el vehículo volverá a dar el pitazo de arrancada sobre el camino de hierro, servicio que la población va a agradecer y fundamentalmente los residentes en comunidades rurales distantes de la cabecera municipal.