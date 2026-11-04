Proyecto de Wu Shu impulsa prácticas saludables y convivencia en Camagüey

Camagüey, 4 nov.- Cada semana el proyecto de Wu Shu de la Casa Natal Carlos J. Finlay se reúne en el Parque Agramonte, en el centro histórico de la ciudad de Camagüey, para practicar Tai Chi y fomentar hábitos de vida saludables.

Durante los encuentros sus integrantes realizan ejercicios suaves y coordinados, basados en movimientos lentos, controlados y acompañados por la respiración. Estas prácticas favorecen la movilidad, el equilibrio, la flexibilidad y la coordinación, al tiempo que contribuyen a mantener una postura corporal adecuada.

La Oficina del Historiador de la Ciudad de Camagüey enfatizó en su cuenta institucional de Facebook que la actividad también permite compartir información sobre la importancia del cuidado de la salud y la relación entre el bienestar físico y mental. La práctica sistemática del Tai Chi puede ayudar a reducir el estrés, mejorar la concentración, favorecer la relajación y fortalecer la confianza personal.

Más allá de los beneficios individuales, las sesiones constituyen un espacio de intercambio y convivencia. La práctica colectiva fortalece los vínculos entre sus participantes, promueve la solidaridad y convierte al Parque Agramonte en un escenario para el encuentro humano y la vida saludable en Camagüey.

De esta manera, el proyecto de Wu Shu de la Casa Natal Carlos J. Finlay reafirma su aporte a la promoción de estilos de vida sanos. Cada encuentro recuerda que la salud física y mental están estrechamente relacionadas, y que actividades como el Tai Chi pueden contribuir al bienestar integral de los camagüeyanos. (Maykel Torres La Rosa/Radio Cadena Agramonte) (Foto: Tomada del perfil de Facebook de la Oficina del Historiador de la Ciudad de Camagüey)