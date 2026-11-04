Inicia en Cuba ejercicio estratégico de defensa Moncada 2026

La Habana, 4 nov.- El Ejercicio Estratégico Moncada 2026 inició hoy en toda Cuba y tendrá lugar hasta mañana, informó el Consejo de Defensa Nacional.

El objetivo de este ejercicio es continuar elevando el nivel de preparación y cohesión de los órganos de dirección y de mando, las tropas, el sistema defensivo territorial y la economía en todas las instancias para enfrentar cualquier variante de agresión.

Ejercicio Estratégico Moncada 2026 #SantaCruzdelSur, #Camagüey

Objetivo: aumentar preparación y cohesión de órganos de dirección y de mando Desde @episur, en la dirección de Operaciones Pesqueras se puntualiza la plantilla de las Brigadas de Producción y Defensa

Con✍️: @episur https://t.co/WbkSvnAiEb — RadioSantaCruz (@RadioSantaCruz_) November 4, 2026

Adicionalmente, el 6 de noviembre se realizará el Día Nacional de la Defensa en el que participarán todo el pueblo en diversas tareas relacionadas con la preparación para la defensa.

El ejercicio Moncada es la forma superior y más compleja de la preparación de los jefes y órganos de dirección del país. Estos ejercicios se ejecutan en el terreno, mediante la ocupación de los puestos de dirección y de mando de práctica y permiten intercambiar información y organizar la cooperación en las condiciones más cercanas a la realidad de la guerra.

La maniobra de este año se realiza en un complejo escenario para la nación caribeña por el recrudecimiento del bloqueo impuesto por Estados Unidos y el cerco energético, sumado a las amenazas y presiones de Washington. (Tomado de Prensa Latina)