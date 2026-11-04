EE. UU. vulnera el derecho de los países iberoamericanos, denunció Cuba

La Habana, 4 nov.- Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, denunció que las medidas coercitivas unilaterales del gobierno de Estados Unidos vulneran el derecho de los países iberoamericanos a cooperar, invertir o comerciar con cualquier Estado soberano e independiente.

Esas medidas son contrarias al Derecho Internacional y tienen un marcado carácter extraterritorial, advirtió Rodríguez Parrilla al intervenir en el Diálogo Ministerial de la Cumbre Iberoamericana con Observadores Asociados y Consultivos, efectuado en Madrid, España.

Por su importancia, la Agencia Cubana de Noticias transmite a continuación el texto íntegro, publicado en el sitio oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex.

Intervención del ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, en el Diálogo Ministerial de la Cumbre Iberoamericana con Observadores Asociados Y Consultivos

Estimado Ministro Albares, estimado Secretario General Allamand. Distinguidos jefes de delegaciones de países miembros y Observadores Asociados y Consultivos:

Agradecemos la organización de este encuentro, como parte de los esfuerzos para afianzar la cooperación entre la Conferencia y los socios extra regionales.

Cuba se suma a la bienvenida a Angola, India y Türkiye, como Observadores Asociados, y a la Asociación de Estados del Caribe como Observador Consultivo. Confiamos en que contribuirán a fortalecer los vínculos entre nuestros pueblos y los programas de cooperación con nuestra Comunidad sobre la base del respeto al Derecho Internacional.

Cuba ha desarrollado programas de cooperación con muchos de los países miembros de la Conferencia, con los que hoy se unen como observadores y con otros que ya ostentaban ese estatus. Nuestro país mantiene su voluntad de participar en proyectos conjuntos y pone a su disposición su experiencia y recursos humanos, a pesar de la difícil situación económica resultante del férreo bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos y de su campaña difamatoria contra nuestra cooperación.

Las medidas coercitivas unilaterales estadounidenses, contrarias al Derecho Internacional, con un marcado carácter extraterritorial, vulneran el derecho de nuestros países a cooperar, invertir o comerciar con cualquier Estado soberano e independiente.

Cuba se mantiene dispuesta a participar de manera activa, con su experiencia y conocimiento, en proyectos de cooperación y espacios de intercambio dirigidos al beneficio común de nuestros pueblos.

Muchas gracias.

(Tomado de la Agencia Cubana de Noticias)