Concluyó en Camagüey VI Taller de Gestión Documental y Memoria Histórica, Cubarchivos 2026

Camagüey, 4 nov.- En coincidencia con el Día del Archivero Cubano, concluyó en Camagüey el VI Taller de Gestión Documental y Memoria Histórica, Cubarchivos 2026, con una actividad que tuvo como sede la División Territorial de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA).

Yoel Yordi Guerra, subdelegado del Citma, destacó el cumplimiento de los objetivos de la presente etapa, entre ellos la implementación de la ley de transparencia, puesta en vigor desde el 9 de junio, la gestión documental y los retos para seguir ganando en cultura archivística.

La actividad no solo cerró un programa de meses de trabajo, sino que subrayó el papel esencial de los archivos como soporte de la identidad y la transparencia.

El amplio programa desarrollado desde junio, incluyó talleres, intercambios de experiencias, presentaciones de sistemas, entidades y organismos, y promovió el proceso de aplicación de la Ley de Transparencia, que favorece el derecho a la información pública con experiencias de la Dirección Provincial de Justicia y el Consejo Electoral de Camagüey.

La jornada contempló la presentación de investigaciones y acciones prácticas en la actualización de los sistemas de gestión documental, la transformación digital de los registros públicos, y en el sistema de la supervisión electoral.

En cada explicación se ratificó la importancia de la gestión documental, un pilar clave para preservar la memoria histórica para las presentes y futuras generaciones.

Cada 3 de noviembre se celebra el Día del Archivero Cubano, para conmemorar que en fecha similar, pero de 1922, tuvo lugar el nombramiento oficial del Capitán del Ejército Libertador, Joaquín Llaverias Martínez como Director del Archivo Nacional. (Texto y Foto: Gladys Dailyn Morera Cordero/ Radio Cadena Agramonte)