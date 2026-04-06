Excelente cosecha de Cuba en Internacional de Bádminton

La Habana.- COSECHA de dos títulos, una medalla de plata y tres de bronce resumió la destacada actuación de los anfitriones en el Cuba Internacional Serie de Bádminton, que concluyó este domingo en el coliseo de la Ciudad Deportiva.

Resultó el cierre de un circuito que incluyó el Internacional Juvenil y el Giraldilla de La Habana, con el aliciente mayor para este certamen que, por su nivel, otorga puntos para el ranking mundial en cada modalidad. A los campeones les sumó 2500 unidades, 2130 a los vicetitulares y 1750 a los ganadores de bronce.

Ese privilegio lo consiguieron los anfitriones Roberto Carlos Herrera y Taymara Oropesa, en el doble mixto, y esta última con Leyanis Contreras en la dupla femenina. Justamente, esas dos pruebas son las de mayores probabilidades de éxito en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, para los que se preparan junto a otros tres compatriotas.

El cienfueguero, en uno de sus mejores partidos de por vida, estuvo cerca de otro título, pero cedió en un tercer parcial, que igual pudo haber ganado, frente a Nithin Balasubramaniya. Este aprovechó muy bien el agotamiento de su rival para dominar 17-21, 21-13 y 23-21.

Desde el sábado Herrera ya había asegurado bronce al lado del pinareño Juan Carlos Bencomo, como también lo hicieron los duetos juveniles que forman la capitalina Leonor Alvisa y la cienfueguera Thalía Roque, y el santiaguero José Labrada y el artemiseño Edgar Medina.

Roberto Carlos y Taymara Oropesa (201 en el ranking mundial) superaron con tranquilidad a los mexicanos Juan Pablo Montoya y Cecilia Madera (856) por 21-18 y 21-11.

Taymara y Leyanis disfrutaron el triunfo doblemente, porque se desquitaron del revés que les propinaron las dominicanas en el Giraldilla, hace apenas dos semanas, con fáciles tanteadores de 21-10 y 21-15, así como en octubre del pasado año en el Abierto de Santo Domingo.

Esta vez Claritza Pie y Nairoby Jiménez no encontraron la fórmula de rendir a las locales, quienes sellaron una ansiada victoria por 21-17, 13-21 y 21-18.

En el certamen individual femenino ganó la favorita, la estadounidense Ishika Jaiswal (68 RM), quien se impuso a la segunda sembrada, la peruana Inés Castillo (82) con cómodos parciales de 21-10 y 21-6.

El título en doble para hombres correspondió a los mexicanos Néstor González y Juan Pablo Moya, vencedores de los dominicanos Víctor Ovalles y Ernick Zorrilla con pizarras de 21-15 y 21-10.

En la premiación de los atletas también fueron distinguidos, por su trabajo en los tres certámenes celebrados, los árbitros Miguel Ángel León (internacional) y Luis Charadán Reyes (nacional), los jueces de línea Yonathan Pavia y Amy Ramírez, así como Denis Cuní y Mileidy Paz, en la mesa de control y otras tareas. (Tomado de Jit)