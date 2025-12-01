Programa de gobierno: los trabajadores analizan y proponen

La Habana, 1ro. dic.- Un total de 660 propuestas en colectivos de trabajadores del sector estatal se generaron en la primera semana del estudio y análisis del Programa de Go­bierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía.

Según la valoración de la esfera de Asuntos Económicos de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) se ha manifes­tado un respaldo general al contenido del documento, y la mayor cantidad de sugerencias compete a los objetivos genera­les 1, 3 y 4, cuyos enunciados están vinculados, en ese orden, con Avanzar en la implementa­ción del Programa de Estabili­zación Macroeconómica, Incre­mentar la producción nacional, con énfasis en los alimentos y Avanzar en el redimensiona­miento, desarrollo y gestión de la empresa estatal socialista y los restantes actores económi­cos en su papel.

Se destaca la preparación de los dirigentes sindicales a fin de contribuir a la calidad del deba­te, de ahí que fueron instruidos mil 726 cuadros, 908 secretarios de burós de centro de trabajo y 28 mil 75 secretarios de seccio­nes sindicales, precisa la fuente.

Hasta la fecha se han rea­lizado 537 asambleas con la participación de 21 mil 754 tra­bajadores. La CTC y los sindi­catos tienen planificado llevar a cabo 42 mil 63 encuentros de ese tipo, con una asistencia que debe superar el millón 776 mil personas, en un proceso que debe concluir el 30 de diciem­bre próximo.

El movimiento sindical, así como todas las organizaciones de base del Partido y la Unión de Jóvenes Comunistas, estu­diantiles y campesinas hacen suyo en el estudio y análisis del Programa de Gobierno, que está integrado por 10 objeti­vos generales y 106 específicos, además de 342 acciones y 264 indicadores y metas.

Síntesis de su esencia la encontramos en el discurso pronunciado por el General de Ejército Raúl Castro Ruz, en el acto por el aniversario 65 del triunfo de la Revolución, en Santiago de Cuba, en el que entre otras ideas expresó: “(…) en la compleja e inaplazable batalla económica es impera­tivo avanzar en productividad, orden y eficiencia, aunque ello implique algunos sacrificios para crear las condiciones que nos permitan salir de la actual situación y desarrollarnos”. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)