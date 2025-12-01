Día del Locutor: renovado compromiso con la cultura cubana

La Habana, Cuba. – El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura extiende hoy un mensaje de saludo y admiración a los profesionales de la palabra por el Día del Locutor en memoria del reconocido avileño, Jorge Luis Nieto García.

Ustedes son los guardianes de la voz, su trabajo va más allá de transmitir una información; con cada emisión, aportan al crecimiento cultural de nuestra nación y su capacidad para conectar con la gente y crear espacios de diálogo es insustituible, subraya el texto.

Añade que los retos que afrontamos como sociedad demandan voces comprometidas capaces de provocar cambios y generar conciencia sobre la importancia de la cultura.

Que este primero de diciembre sea un motivo más para celebrar su labor y renovar el compromiso con la cultura cubana. ¡Feliz Día del Locutor! y concluye el mensaje con la firma del Secretariado del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura. (Tomado de Radio Reloj)