Presentan Obras Escogidas de Raúl Castro en la Universidad de La Habana

La Habana, 25 feb.- La Plaza Ignacio Agramonte de la Universidad de La Habana fue escenario este 24 de febrero de la presentación de las Obras Escogidas de Raúl Castro Ruz, un proyecto editorial de nueve tomos que constituye un archivo vivo de la Revolución Cubana.

La subdirectora de la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado, Daily Sánchez Lemus, destacó el rigor y la riqueza de la obra, que reúne 2073 notas a pie de página y códigos QR en cada volumen, fruto del trabajo colectivo iniciado por Eugenio Suárez y continuado por Jorge Luis Aneiros, con el respaldo de Ideas Multimedios, el Centro Fidel Castro Ruz y el Instituto de Historia de Cuba.

En sus palabras, Sánchez Lemus subrayó la impronta martiana en el pensamiento de Raúl Castro y evocó la figura inseparable de Vilma Espín, compañera de luchas y de vida. Recordó, además, que la obra rinde homenaje al centenario de Fidel Castro y a los 95 años de Raúl, presentándose como brújula y arma de combate para las nuevas generaciones.

El acto contó con la presencia de dirigentes del Partido, la UJC y autoridades universitarias, quienes resaltaron el valor de la memoria histórica en la formación de los estudiantes. Elier Ramírez Cañedo, vicejefe del Departamento Ideológico del Comité Central, evocó los primeros escritos de Raúl Castro como estudiante de Derecho en la propia Universidad de La Habana y llamó a los jóvenes a asumir la continuidad con compromiso y responsabilidad.

La jornada, que coincidió con el 131 aniversario del reinicio de las gestas independentistas de 1895, también recordó la creación del Directorio Revolucionario en 1956 y la fundación de Radio Rebelde en 1958, hitos que enlazan tradición y continuidad revolucionaria.

Con esta presentación, la Universidad de La Habana se convierte en espacio simbólico donde el legado de Raúl Castro se comparte con las nuevas generaciones, reafirmando que su pensamiento y acción forman parte esencial de la historia viva de Cuba. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)