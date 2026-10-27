Priorizan en Camagüey recuperación de transformadores

Camagüey, 27 oct.- En medio de la compleja situación electroergética que enfrenta el país, especialistas del sector eléctrico contribuyen en la provincia a la recuperación de transformadores que brindan servicio al sector estatal y al residencial.

Varias comunidades rurales de la provincia se han visto afectadas por averías en esos equipos, lo que impide brindar el servicio a los clientes.

Según explicó el ingeniero Sadiel Estrada Curbelo, director de la Empresa Eléctrica de Camagüey, en el taller de transformadores Julio Antonio Mella, de la Empresa Eléctrica Provincial, se reciben los dispositivos que, por diversas causas, dejaron de funcionar en los 13 municipios del territorio agramontino.

Además de este taller en Camagüey, en Cuba funcionan otros dos dedicados a la reparación de transformadores afectados, según expertos, por sobrecargas en el sistema y por la sustracción de aceite, resultado de hechos delictivos en emplazamientos ubicados en zonas poco pobladas.

Los ciclos de reparación dependen de la complejidad y del daño del equipo, que también se manifiesta en los niveles de humedad provocados por factores ambientales, y del tiempo de explotación, que en la mayoría de los casos supera los 20 o 25 años.

El cerco económico del gobierno de los Estados Unidos impide hoy que la Unión Eléctrica de Cuba adquiera los transformadores eléctricos que demanda el país, cuyo costo de importación supera los 5 200 dólares y se encarece al no poder adquirirlos por vía directa.

Para responder a la demanda de los clientes del sector residencial en la tierra del Mayor, están presentes la creatividad y el esfuerzo cotidiano de los trabajadores del sector eléctrico. (Fuente: Alex López Almaguer/TV Camagüey) (Tomado de Adelante)