Camagüey, 24 dic.- Como parte de los esfuerzos que realiza el país para avanzar en el desarrollo de varias obras que impactan en la economía y en la esfera social, la Empresa de Construcción y Montaje Número Uno de Camagüey concluirá en 2025 con la terminación de un grupo de inversiones, mientras que otras deberán concluirse el próximo año.

Ese colectivo, merecedor de la bandera Proeza Laboral, cuenta con más de cuatro décadas de experiencia y está considerado, por la especialización de sus técnicos y obreros, un referente en el mantenimiento de viales y puentes, obras hidráulicas y de construcción civil.

Con vistas a garantizar el desarrollo de fuentes renovables de energía en Cuba, la Empresa de Construcción y Montaje Número Uno de Camagüey asume la edificación del parque fotovoltaico Ortigal, ubicado en el municipio de Florida.

La obra fue iniciada en el mes de agosto de este año y se prevé que a inicios de 2026 esté concluida y aporte al Sistema Electroenergético Nacional 21 megavatios.

De acuerdo con la información ofrecida por Pedro Javier Pérez Tarajano, director de Operaciones y Negocios de la Empresa Constructora 1 Camagüey, actualmente continúan los movimientos de tierra y la construcción de las bases que sostendrán los contenedores de paneles tecnológicos, además de avanzarse en la fundación de los pilarotes de las mesas y los paneles solares.

Con recursos locales y mucho esfuerzo, una brigada de la Empresa de Construcción y Montaje Número Uno de Camagüey logró adaptar un local ubicado en el municipio de Florida en un biplanta de 12 apartamentos que beneficiarán a varias familias de ese territorio.

El ingeniero Fran Cribeiro García, director de la Empresa de Construcción y Montaje Número Uno de Camagüey, explicó que esa entidad logró recuperar un grupo de medios y equipos esenciales para la transportación de recursos y para el trabajo en obra, resultado de la dedicación y el ingenio creador de los trabajadores.

Agregó el directivo que, como continuidad del programa de mantenimiento y reparación de las pistas de aterrizaje en los principales aeropuertos del país, en el Ignacio Agramonte Loynaz de Camagüey, se trabajó en la sustitución de todo el asfalto dañado y la colocación de la capa de rodamiento, lo que permite que en esa terminal operen alrededor de 22 vuelos semanales.

Todo eso fue posible por el empeño de quienes hoy laboran en varias Unidades Empresariales de Base, especializadas en distintos tipos de obras, y que enfrentan cotidianamente carencias de recursos y limitaciones, pero a quienes no les falta la voluntad y el compromiso que caracteriza a los agramontinos. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)