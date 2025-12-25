Icaic de Cuba despide 2025 con estrenos fílmicos para diciembre

La Habana, 24 dic.- El Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos (Icaic) anunció hoy en conferencia de prensa las últimas proyecciones fílmicas del año, con estrenos y obras premiadas en el 46 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano.

Esta semana, el Yara va a tener dos grandes momentos; siempre a las 14:00 hora local estará el documental Mijaín, y a las 17:30 Calle 232, de Rudy Mora, explicó el presidente de la institución, Alexis Triana.

A su vez, el cine Charles Chaplin proyectará a las 14:00 el largometraje Baracoa, de Luis Ernesto Doñas, y a las 18:00, Cinco historias de amor y un bolerón desesperado, del director Arturo Santana.

La sala Acapulco exhibirá la coproducción de Fabián Suárez, Cherri, a las 14:00 hora local, y Nora, del realizador cubano Roly Peña a las 17:00, filmes que también tendrá el cine 23 y 12, junto a las producciones Malecón, de Carlos Larrazabal y las anteriores mencionadas.

Creo que es un regalo que estamos haciendo desde el Icaic por el fin de año al pueblo; nadie puede negar que se está asistiendo a los cines a ver las películas cubanas, afirmó Triana.

Los estrenos se exhibirán también en otras salas del país; Cinco historias de amor y un bolerón desesperado en el cine Camilo Cienfuegos de la central ciudad de Santa Clara y Nora en los cines Martí y Céspedes, de la oriental provincia de Holguín. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)