Presidente de Cuba destaca unidad nacional ante huracán Melissa

La Habana, 30 oct.- El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, subrayó la capacidad de respuesta del país caribeño ante la emergencia provocada por el huracán Melissa.

Durante el Consejo de Defensa Nacional, el jefe de Estado reconoció que pese a la magnitud del fenómeno metereológico, calificado como uno de los más intensos en décadas, no se han reportado pérdidas de vidas humanas en las provincias orientales.

Díaz-Canel atribuyó estos resultados a la preparación previa, la disciplina social y la movilización institucional.

“Nuestro triunfo es la unidad”, afirmó el mandatario, al resaltar el papel del sistema de Defensa Civil, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Ministerio del Interior, las organizaciones de masas y los gobiernos locales en la protección de la población, incluidos sectores vulnerables como ancianos y niños.

De forma paralela, el presidente cubano destacó el resultado de la Asamblea General de la ONU, donde 167 naciones votaron a favor de la resolución que exige el cese del bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, siete países se opusieron y doce se abstuvieron.

Consideró el resultado como una “victoria de la dignidad” y una muestra de la “decadencia del poder coercitivo” de quienes, dijo, persisten en una política hostil de más de seis décadas.

“En esos números se puede ver a un imperio usando la fuerza y el poder abusivo e inmoral de todos los imperios en la historia de la humanidad, pero esa votación también muestra la decadencia de su poder”, remarcó.

El mandatario también rechazó las campañas de desinformación que, a su juicio, buscan “minar la moral del pueblo” al especular con posibles víctimas o desacreditar los esfuerzos de recuperación.

Afirmó que, de existir fallecidos, serán informados con absoluta honestidad, pero advirtió contra el uso del dolor ajeno con fines políticos.

Díaz-Canel reiteró su compromiso de informar con transparencia cualquier novedad sobre afectaciones humanas o materiales, al tiempo que llamó a continuar las labores de limpieza, restablecimiento de servicios y apoyo solidario a las comunidades impactadas. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)