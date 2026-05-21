Campesinos camagüeyanos lideran esfuerzos para lograr soberanía alimentaria sostenible y segura

Camagüey, 21 may.- En medio de una crisis global marcada por la incertidumbre económica, el recrudecimiento del bloqueo y el impacto creciente del cambio climático, los campesinos camagüeyanos vinculados a la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) destacan como actores fundamentales en la defensa y promoción de la agricultura sostenible en Cuba. Su labor no solo asegura la producción de alimentos esenciales, sino que representa un ejemplo de perseverancia y compromiso con el desarrollo local y nacional.

La provincia de Camagüey, caracterizada por sus tierras extensas y condiciones climáticas adversas en varias zonas, ha visto en sus agricultores pequeños y cooperativistas un verdadero motor de innovación agroecológica. A través de prácticas orgánicas y métodos de autogestión, estos productores han logrado adaptar sus cultivos a las exigencias ambientales actuales, reduciendo la dependencia de insumos externos y fortaleciendo la resiliencia de sus sistemas productivos ante fenómenos meteorológicos extremos.

La ANAP ha cumplido un papel decisivo como organización facilitadora y agente de cambio, promoviendo la capacitación técnica, la investigación participativa y la transferencia de experiencias exitosas. El trabajo colectivo impulsa la adopción de tecnologías alternativas, tales como el uso de abonos naturales, la siembra diversificada y la conservación del suelo, contribuyendo así a un modelo agrícola más sostenible y respetuoso con el entorno.

Además, su protagonismo trasciende la esfera productiva, ya que su participación activa en las comunidades fortalece los vínculos sociales y fomenta la soberanía alimentaria como un derecho fundamental. En un contexto donde las dificultades importadas limitan el acceso a numerosos recursos, la autoorganización y el esfuerzo cotidiano constituyen la base para garantizar la alimentación de la población y sostener la economía local.

Los campesinos camagüeyanos asociados a la ANAP son hoy más que nunca un pilar esencial para enfrentar los retos que impone la crisis global. Su ejemplo de innovación, perseverancia y compromiso con la tierra demuestra que es posible construir caminos de progreso sostenible, en armonía con la naturaleza y enfocados en lograr la tan anhelada soberanía alimentaria en Cuba. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)