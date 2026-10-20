Mincin constata en Camagüey medidas para transformar la gestión del comercio local

Camagüey, 20 oct.- Como parte del recorrido que directivos del Ministerio de Comercio Interior (Mincin) realizan por el país para evaluar e intercambiar sobre la implementación de las transformaciones económicas y sociales, el equipo encabezado por la viceministra Aracelys Cardoso Hernández visitó varias unidades de Camagüey.

En los intercambios realizados en el municipio cabecera y en Carlos Manuel de Céspedes se evaluó la presencia de los productos que integran la nomenclatura aprobada en la Resolución 16 de 2026 de la titular del sector, en diversos formatos y presentaciones.

Al cierre de esta información, todas las entidades que estaban subordinadas al Geci se encuentran bajo el control de los gobiernos municipales donde se ubican. Asimismo, durante la jornada se visitaron establecimientos que ensayan nuevas formas de operar, más allá del arrendamiento de locales.

“Es prácticamente una forma nueva de hacer”, explicó Yoider Escobar, director del Grupo Empresarial, quien señaló que resulta imprescindible capacitar a decisores y trabajadores, así como estudiar las normas. Las licitaciones, ejemplificó, involucran a la totalidad de las instalaciones del sector del Comercio en la provincia y, aseguró, “se están haciendo con transparencia”.

Escobar acotó que es importante explicar qué son los mercados del barrio y de abasto, y en qué consiste el nuevo carrito de venta de comida rápida, tanto en redes sociales como en los medios de prensa.

Pedro Guerra Blanco, especialista de Gastronomía del Mincin, añadió que la articulación entre el emprendimiento privado y la infraestructura pública permitirá nuevos ingresos y formas de hacer en el sector.

La directora general de Ventas de Mercancías, Marpessa Portal, constató además la implementación de las medidas dirigidas a transformar la gestión del comercio, con énfasis en la prioridad que debe darse a los trabajadores y a la atención a las personas en situación de vulnerabilidad.

Durante el recorrido por el centro de la ciudad, en establecimientos como La Campana y La Batalla, la directiva se interesó por el conocimiento de los trabajadores acerca de las transformaciones que se llevan a cabo en el sector y la aplicación de las disposiciones que buscan perfeccionar la prestación de servicios a la población. (Gladys Daylin Morera Cordero/Radio Cadena Agramonte)