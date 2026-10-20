Instructores de arte y labor comunitaria: proyectos socioculturales presentes en Santa Cruz del Sur (+ Fotos y Post)

Santa Cruz del Sur, 20 oct.- Desde la labor cultural que realizan los instructores de arte Yenni Almenarez Suárez y Diosbel Pedrosa Borge contribuyen a la formación integral de las nuevas generaciones a través de los proyectos La Colmenita Rayitos de Amor y La Nueva Semilla, que respectivamente dirigen en este municipio.

La dosis de amor fundamentada con la ternura y los buenos valores humanos son basamentos esenciales para honrar al Héroe Nacional José Martí y al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en el año de su centenario, muy implícito en las manifestaciones de teatro, danza, música y artes plásticas, donde participan niños y adolescentes.

Cada una de las presentaciones en barrios y comunidades de ambos proyectos demuestran cuánto se puede hacer por la cultura de la demarcación en defensa de las costumbres y tradiciones, además de las propias iniciativas de quienes los liderean expresadas a través de los bisoños artistas.

La Colmenita Rayitos de Amor y La Nueva Semilla fueron creados, hace varios años, en la escuela primaria Ignacio Agramonte y en área de la comunidad Jacinto González, en igual orden, devenidos fortaleza cultural para el bien de todos.



Fotos: inicios de los proyectos

Como una idea de Fidel Castro surgen en 2004 las Brigadas de Instructores de Arte José Martí, una organización que prestigia la labor social de estos profesionales y engrandece a la cultura cubana desde el compromiso de llevar el arte y el pensamiento crítico a la mayor de las Antillas.

Asimismo, son un espacio de difusión y defensa de las tradiciones, prácticas populares y manifestaciones artísticas, que de su mano llegan a las comunidades más apartadas.