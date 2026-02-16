Activos en México centros de acopio de ayuda humanitaria para Cuba

Morena habilita centros de acopio en México para enviar ayuda humanitaria a Cuba, con respaldo de legisladores y organizaciones solidarias

México, 16 feb.- El partido Morena confirmó que desde el viernes 13 de febrero están activos en todo México los centros de acopio de ayuda humanitaria a Cuba, país que es blanco del incremento del asedio por parte del gobierno de Donald Trump, quien intenta impedir que la nación caribeña tenga acceso a petróleo y otros combustibles.

La organización agrega que ya para este sábado, estos puntos habían recolectado 30 toneladas de alimentos y medicinas.

Se han habilitado también lugares paralelos solicitados por organizaciones de solidaridad, como el Movimiento Mexicano y la Asociación de Cubanos Residentes José Martí. Entre los puntos actualmente activos se encuentra uno instalado en el Zócalo capitalino.

Sergio Chaviano, de la Asociación de Cubanos Residentes José Martí, quien está entre los organizadores del centro en el zócalo capitalino, dijo a Alma Plus TV que en el primer día de acopio ya enviaron a los almacenes del gobierno 140 cajas fundamentalmente con productos alimenticios y medicinas, y que siguen recibiendo donaciones de gente del pueblo que contribuyen humildemente, pero de corazón, con sus hermanos de la mayor de las Antillas.

Destacó que el pueblo mexicano se caracteriza por su gran amistad, cariño y solidaridad con el cubano desde hace muchísimos años, y puso como ejemplo que este país fue el único que no rompió relaciones con Cuba cuando la expulsaron de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 1962.

La secretaria de Comunicación del Comité Ejecutivo Nacional Morena, Camila Martínez, informó que hay un punto habilitado muy importante en Viaducto Miguel Alemán 806, y señaló que desde su inauguración ha estado recibiendo colecta del pueblo solidario de México. Lo mismo está sucediendo en el resto de las 32 entidades federativas.

Especificó que en la página www.morena.org hay un listado con las direcciones donde se está recibiendo la ayuda humanitaria en los diversos estados de la República, así como la relación completa de suministros que se requieren, entre ellos medicamentos, equipos sanitarios, alimentos, artículos de higiene personal, recursos de iluminación y herramientas.

La recomendación de Morena para las personas interesadas en donar es que los artículos sean nuevos, estén cerrados o empaquetados, no sean envases de vidrio y sean fáciles de transportar.

Martínez señaló que todavía no se ha definido alguna fecha de cierre de los centros de acopio, pues ello “depende de cuánto recibamos en los siguientes días”, así como de los detalles de logística del transporte de los insumos que se recaben en todos los estados del país.

Areli Castilla, secretaria de Comunicación del comité local de Morena en la Ciudad de México, señaló que el acopio probablemente permanezca todo el mes de febrero, y explicó que la ayuda humanitaria será enviada directamente a la embajada de Cuba en México, la cual ya tiene acordados con el gobierno federal los métodos de envío a la isla.

A su vez, el grupo parlamentario de Morena en el Senado enviará ayuda humanitaria a Cuba, y el próximo martes definirán cuánto aportará cada uno de los 67 legisladores, a fin de sumarse al apoyo a la nación caribeña.

El coordinador de ese partido, Ignacio Mier, comentó que “es un acto de solidaridad, de dignidad humana, y por esa razón, varios senadores -me incluyo- hemos planteado participar también en la ayuda humanitaria, a la par de lo que hace el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum”.

“La solidaridad es la base de la paz”

Respecto a la propuesta del senador Emmanuel Reyes de donar un mes de su dieta, el líder de la bancada oficialista comentó que el próximo martes, en la reunión previa a la sesión, van a discutir ese punto y su propuesta será que se establezca una cantidad mínima y que de ahí hacia arriba, cada legislador done lo que considere “de acuerdo con sus convicciones, sus valores, el concepto que tenga solidaridad, de apoyo al prójimo en situaciones tan difíciles como la que enfrenta el pueblo cubano”.

El martes, recalcó, habrá una definición, “pero de que habrá solidaridad y apoyo humanitario de los senadores de Morena, lo habrá”.

Agregó que la “solidaridad es la base de la paz” y por ello “cualquier iniciativa, ya sea gubernamental o civil para hacer llegar víveres o medicinas a Cuba, refuerza el carácter humanitario que México ha defendido históricamente”.

Igualmente, el senador morenista Enrique Inzunza resaltó que “los principios de ayuda humanitaria están por encima de cualquier consideración, de cualquier orden, incluso de orden político, de estar de acuerdo o no con ciertas circunstancias”, por lo que donará lo que se acuerde en el grupo.

Su compañera de bancada, Malú Micher, comentó que, además de su aporte como legisladora, va a hacer un llamado a que la sociedad done también, especialmente artículos muy necesarios para las mujeres, como toallas sanitarias, alimento para bebés y pañales. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)