Orientan importantes acciones durante Día de la Defensa en Santa Cruz del Sur

Santa Cruz del Sur,10 abr.- Importantes acciones fueron orientadas durante la jornada matutina de este viernes en Santa Cruz del Sur dedicada al Día de la Defensa, la que estuvo presidida por las máximas autoridades del Consejo de Defensa Municipal y la asistencia de representantes de grupos y subgrupos.

El Teniente Coronel retirado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) Jesús Soler Caballero, especialista del Departamento de Defensa Municipal, dio a conocer a los presentes las orientaciones para estudiar y cumplir con vistas al Ejercicio Granma a desarrollarse los días siete y ocho de mayo, entre otras tareas para mantener activa la disposición combativa.

Luego Nelvis Martínez Fuentes, director del Centro de Telecomunicaciones, informó de los ejercicios a desarrollarse el venidero viernes con radio-aficionados, Unidad Empresarial de Base (UEB) Correos, Transporte, Organización Colombófila y el combate activo en las redes sociales.

El Día de la Defensa en suelo sureño concluyó con un acto de reafirmación revolucionaria en área de la Asamblea Municipal del Poder Popular. En el encuentro participaron pioneros de la escuela primaria Ignacio Agramonte, quienes en coro hablado evocaron partes de la obra La Historia Me Absolverá, escrita por Fidel Castro Ruz en la que denunciaba los males del pueblo de Cuba antes de 1959.

Los escolares hicieron referencia a los malignos efectos del injerencista bloqueo imperialista a la isla por casi siete décadas, lo que daña en gran medida el proceso docente educativo en las instituciones educativas. La cita fue propicia para la presentación de momentos culturales de música y danza.