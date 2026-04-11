Sonrisas que atrapan en los Círculos Infantiles de Santa Cruz del Sur

Santa Cruz del Sur, 11 abr.- Las sonrisas atrapan. Los deseos de recibir y dar inmenso cariño tiene el brillo del sol. Así son los pequeños que recibe educación y enseñanzas integrales en los Círculos Infantiles Luis Aldana Palomino, La Calecita, Flores de la Caña y Espiguita Dorada de Santa Cruz del Sur.

Los padres los llevan de la mano para ser recibidos con un gran beso por las “seños” jóvenes y de experiencia. Ellas guían a los pequeñines en los juegos colectivos. Cantan tomados de las manos Barquito de papel, Pimpón es un muñeco, entre muchos otros temas que los llenan de pleno regocijo espiritual.

Se cumple el aniversario 65 de la fundación, por idea de Fidel y Vilma Espín, de los círculos infantiles. Palacios donde se forjan valores para desarrollar desde la primera infancia la utilidad de la virtud en la esperanza del mundo, como consideró a los infantes José Martí, el Héroe Nacional cubano.

En los círculos infantiles de Santa Cruz del Sur, pese a las carencias materiales que impone el cerco imperialista, se trabaja con mucho esmero y dedicación por esas mujeres consideradas por los príncipes enanos como sus segundas madres, abuelas o tías.

Son ellas quienes los cargan por encima de la altura del pecho cuando lloran porque extrañan a sus seres queridos. Los mimos en el rostro los hacen volver a sonreír, al sentirse protegidos por el amor que les dan esos especiales seres humanos.