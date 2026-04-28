Ópera prima de Cuerdas del alma opta por tres lauros en Cubadisco 2026

Se trata de un EP (Extended Play) o mini álbum; cinco obras que dialogan entre la tradición musical cubana, la memoria local de Sancti Spíritus y la exploración de lenguajes contemporáneos desde la guitarra, entendida no solo como instrumento solista, sino como espacio de interacción colectiva y discurso cultural, explica el propio García Rodríguez en las referidas notas.

Según esas acotaciones escritas con rigor y compromiso musical, el término Raíz alude al origen, en este caso, lo espirituano, lo cubano, lo afrodescendiente y lo popular como sustrato cultural y sonoro; mientras Deriva —inspirado en el concepto francés dérive— remite al desplazamiento, a la exploración sin trayecto preestablecido, a la apertura hacia nuevos territorios estéticos y emocionales.

Dentro del disco, sus integrantes Abel Pino Chacón, Gleibys Peralta, José Ángel García Rodríguez y Luis Javier, hacen que cada instrumento asuma funciones melódicas, armónicas y rítmicas, generando texturas que oscilan entre lo camerístico y lo popular, y reafirmando la capacidad de la guitarra para asumir discursos complejos dentro de la música cubana contemporánea.

«Raíz y Deriva» se grabó en los estudios Eusebio Delfín de Cienfuegos y el Estudio 2 de Producciones Abdala para el sello mexicano Krapes S.A.; resultando en un producto que contribuye, según los preceptos de sus propios integrantes, al desarrollo de la música de concierto y de cámara en la mayor de las Antillas de manera general, y espirituana en particular.

Para celebrar las nominaciones, además del aniversario 50 de la Universidad de las Artes (ISA), Cuerdas del Alma realizará un concierto único el sábado nueve de mayo, a las 5:00 p.m. Teatro del Museo Nacional de Bellas Artes; su título: Quedan los artistas.

García Rodríguez manifestó al respecto, que la presentación busca resaltar la resiliencia del arte frente a las dificultades; un homenaje a los creadores que, a pesar de las crisis, siguen siendo la luz en tiempos adversos.

Algunos invitados especiales ya se conocen: el contratenor Eduardo Sarmiento, el flautista Gabriel García, y el actor Yasser Castillo. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)