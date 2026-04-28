Ópera prima de Cuerdas del alma opta por tres lauros en Cubadisco 2026
La Habana, 28 abr.- El fonograma Raíz y deriva, primera producción discográfica del cuarteto de guitarras espirituano Cuerdas del alma, ha sido nominado en tres categorías para los Premios Cubadisco 2026, el evento más importante de la industria musical en Cuba: Música de cámara, Ópera prima y Notas musicológicas, escritas por su director, el joven virtuoso Luis Javier García Rodríguez.
Se trata de un EP (Extended Play) o mini álbum; cinco obras que dialogan entre la tradición musical cubana, la memoria local de Sancti Spíritus y la exploración de lenguajes contemporáneos desde la guitarra, entendida no solo como instrumento solista, sino como espacio de interacción colectiva y discurso cultural, explica el propio García Rodríguez en las referidas notas.
Según esas acotaciones escritas con rigor y compromiso musical, el término Raíz alude al origen, en este caso, lo espirituano, lo cubano, lo afrodescendiente y lo popular como sustrato cultural y sonoro; mientras Deriva —inspirado en el concepto francés dérive— remite al desplazamiento, a la exploración sin trayecto preestablecido, a la apertura hacia nuevos territorios estéticos y emocionales.
Dentro del disco, sus integrantes Abel Pino Chacón, Gleibys Peralta, José Ángel García Rodríguez y Luis Javier, hacen que cada instrumento asuma funciones melódicas, armónicas y rítmicas, generando texturas que oscilan entre lo camerístico y lo popular, y reafirmando la capacidad de la guitarra para asumir discursos complejos dentro de la música cubana contemporánea.
«Raíz y Deriva» se grabó en los estudios Eusebio Delfín de Cienfuegos y el Estudio 2 de Producciones Abdala para el sello mexicano Krapes S.A.; resultando en un producto que contribuye, según los preceptos de sus propios integrantes, al desarrollo de la música de concierto y de cámara en la mayor de las Antillas de manera general, y espirituana en particular.
Para celebrar las nominaciones, además del aniversario 50 de la Universidad de las Artes (ISA), Cuerdas del Alma realizará un concierto único el sábado nueve de mayo, a las 5:00 p.m. Teatro del Museo Nacional de Bellas Artes; su título: Quedan los artistas.
García Rodríguez manifestó al respecto, que la presentación busca resaltar la resiliencia del arte frente a las dificultades; un homenaje a los creadores que, a pesar de las crisis, siguen siendo la luz en tiempos adversos.
Algunos invitados especiales ya se conocen: el contratenor Eduardo Sarmiento, el flautista Gabriel García, y el actor Yasser Castillo. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)