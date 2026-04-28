Silvia Soto González, tratamos de llevar con nuestro mejor empeño la calidad en la programación

Santa Cruz del Sur, 28 abr.- Trabajar con mucho amor fue la característica de aquella generación iniciadora de las trasmisiones de Radio Santa Cruz. Jóvenes entusiastas se sumaron voluntariamente al empeño de fundar una emisora radial para los pobladores de la costa sur camagüeyana.

inolvidables experiencias guarda en su memoria Silvia Soto González, una de las trabajadoras voluntarias de esos años, y que hoy trasmite esa experiencia en la siguiente entrevista realizada por Nilda Sotolongo Castellanos.