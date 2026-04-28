martes, abril 28, 2026
Lo último:
Gente de mi Pueblo

Silvia Soto González, tratamos de llevar con nuestro mejor empeño la calidad en la programación

Editor Web Radio Santa Cruz

Santa Cruz del Sur, 28 abr.- Trabajar con mucho amor fue la característica de aquella generación iniciadora de las trasmisiones de Radio Santa Cruz. Jóvenes entusiastas se sumaron voluntariamente al empeño de fundar una emisora radial para los pobladores de la costa sur camagüeyana.

inolvidables experiencias guarda en su memoria Silvia Soto González, una de las trabajadoras voluntarias de esos años, y que hoy trasmite esa experiencia en la siguiente entrevista realizada por Nilda Sotolongo Castellanos.

También te puede gustar

Octogenario pescador jubilado santacruceño encuentra motivaciones de vida en cultivar alimentos

Raúl Reyes Rodríguez

Premiados mejores atletas y profesores del deporte santacruceño en 2024 (+ Fotos)

Raúl Reyes Rodríguez

Inocencio Viltres: Toda su historia laboral está escrita entre las olas del mar

Raúl Reyes Rodríguez