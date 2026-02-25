Putin: El enemigo no puede derrotar a Rusia en el campo de batalla y recurre al terrorismo

Rusia, 25 feb.- Ante el fracaso de sus planes de infligir una derrota estratégica a Rusia por medios militares, los enemigos apuestan por el terrorismo individual y masivo, afirmó este martes el presidente Vladimir Putin en una reunión del consejo del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB, por sus siglas en ruso).

“El año pasado, aumentó el número de delitos terroristas”, dijo Putin en una reunión con los altos mandos del FSB.

“Hay bombardeos de ciudades, sabotajes a la infraestructura y atentados contra representantes de las autoridades estatales y militares”, precisó y sostuvo que los adversarios de Moscú “no pueden tranquilizarse, no saben qué hacer para frustrar este proceso de paz [en Ucrania] y el intento de resolver [el conflicto] por medios diplomáticos”.

Según el mandatario, el autor de la explosión en la estación Saviólovski, en Moscú, probablemente fue reclutado por internet. “Se trata de un método de reclutamiento en línea común hoy en día. Lo más probable es que le introdujeran un artefacto explosivo a una persona y luego lo detonaran a distancia”, dijo y añadió que el autor del crimen probablemente no sabía nada.

Putin comentó que el número de delitos informáticos, incluyendo aquellos de origen extranjero, como el ciberespionaje y sabotaje, se mantiene en niveles elevados cada año.

“Año tras año, las estadísticas registran un número significativo de delitos en el espacio informativo, incluidos sabotajes cibernéticos planeados por agencias de inteligencia extranjeras contra nuestra infraestructura crítica”, afirmó.

El presidente ruso señaló que el desarrollo de la operación militar especial en Ucrania exige del FSB la máxima serenidad y concentración. Es necesario ?apuntó? identificar más activamente a los empleados de los servicios especiales extranjeros y a los agentes reclutados por ellos.

“Las unidades de contrainteligencia se enfrentan a una tarea responsable”, dijo a los altos mandos del FSB, mencionando entre las prioridades el fortalecimiento de las operaciones en la retaguardia dentro de la zona de la operación militar especial, la cobertura de contrainteligencia a las unidades de combate y a instalaciones industriales críticas, infraestructuras, centros tecnológicos y de investigación.

Enfatizó que debe prestarse especial atención a “la protección de la información confidencial, clasificada y secreta, principalmente la de carácter militar y estratégico, sobre desarrollos prometedores en el ámbito civil y de la defensa nacional”, y aseguró que Rusia cuenta con “desarrollos prometedores” y que ya se han alcanzado “logros notables” en estas áreas.

Mas temprano este martes, el Ministerio del Interior de Rusia reveló que en la noche del 23 al 24 de febrero un hombre se acercó a tres agentes de la policía de tránsito que estaban de servicio en la plaza de la estación Saviólovski y llevó a cabo un atentado suicida.

Como resultado, uno de los agentes y el propio agresor murieron en el acto, mientras que otros dos policías fueron trasladados al hospital para recibir atención médica. El Comité de Investigación abrió una causa penal por atentado contra la vida de agentes del orden y por tráfico ilegal de explosivos. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)