Nuevos sismos sacuden Venezuela y el sur de México (+ Fotos)

Moscú, 18 ago.- Un sismo de magnitud 4,0 se registró durante la madrugada de este martes en Venezuela, según informó la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (FUNVISIS).

El movimiento telúrico ocurrió a las 03:07 a.m. (hora local) y tuvo su epicentro a 10 kilómetros al noroeste de La Guaira, con una profundidad de 10 kilómetros.

El temblor también fue percibido en Caracas, donde varias personas reportaron en redes sociales que se despertaron tras recibir la alerta sísmica de Google. Hasta el momento, no se han informado detalles sobre afectados o posibles daños.

También un Un sismo de magnitud 5,8 se registró a las 23:02 del lunes (hora local) a 156 kilómetros al sureste de Ciudad Hidalgo, en el estado mexicano de Chiapas, comunicó el Servicio Sismológico Nacional en X.

El movimiento se localizó en las coordenadas latitud norte 14,01 y longitud oeste menos 93,42 a una profundidad de 3 kilómetros. Por el momento, no se reportan heridos ni daños materiales graves. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)