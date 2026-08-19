Incorporan en Camagüey nuevos proyectos a la cartera de rubros exportables

Camagüey, 19 ago.- En busca de mejores resultados económicos en la cabecera provincial se trabaja en estos momentos en la incorporación de nuevos proyectos a la cartera de rubros exportables.

En tal sentido la dirección del Gobierno en el municipio de Camagüey precisó que ya se cuenta con una amplia gama de mercancías con ese destino provenientes de varias bases productivas de la demarcación.

Entre las variedades se encuentran el mango, el aguacate, la piña, el casabe de yuca, la sábila, el chile habanero, el nutrivin, el ferrical, el humus de lombriz y el hidrolizado de proteínas.

Dichos mercados proceden de las cooperativas campesinas Cándido González Morales, Manuel Ascunce Domenech, Renato Guitar Rosell, Primero de Enero y 24 de Febrero, y de la Finca Mariana Grajales.

Todas esas unidades agrícolas de la capital agramontina con proyectos en la cartera de rubros exportables pertenecen a las empresas Agroindustrial Camagüey, Pecuaria Triángulo Tres y LABIOFAM. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)

