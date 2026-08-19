Peña Caribeña en Camagüey reconoce el legado de la mujer afrodescendiente (+ Fotos)

Camagüey, 18 ago.- La Casa de la Diversidad Cultural de Camagüey acogió una emotiva Peña Caribeña dedicada a reconocer el legado, la resistencia y los aportes de la mujer afrodescendiente a la identidad cultural de la provincia.

El encuentro reunió a historiadores, activistas y artistas, quienes dialogaron sobre las raíces africanas presentes en el territorio y su influencia en las tradiciones locales.

Durante la jornada se abordó la historia de Mamá Katerine, mujer que vivió en el municipio de Esmeralda y cuya trayectoria constituye un valioso testimonio de la permanencia de la cultura africana en Camagüey.

El máster en Ciencias Yoelxis Pilliner, presidente del Comité Provincial de la Ruta de las Personas Esclavizadas, destacó el papel desempeñado por esas féminas en la preservación de valores como la resistencia, la espiritualidad y la transmisión de conocimientos ancestrales.

Asimismo, en ese contexto se resaltó cómo esos saberes se expresan en la vestimenta, los peinados y otros elementos de la estética tradicional, que forman parte de una memoria cultural transmitida de generación en generación.

La actividad contó también con la presencia de Cristina Harris, coordinadora de la comunidad África Mía, y con la actuación del grupo Bonito Patois, encargado de amenizar la jornada con su repertorio.

De acuerdo con una reseña publicada en el perfil de Facebook de la Oficina del Historiador de la Ciudad de Camagüey, la peña reafirmó el compromiso de las instituciones con la preservación y promoción de las tradiciones afrocamagüeyanas, así como con el reconocimiento de la mujer como protagonista esencial de esa herencia.

Los coloridos atuendos, las coronas de tela y las trenzas, entre otros elementos distintivos, constituyen expresiones visibles de una historia de resistencia y creatividad. Cada detalle evoca las raíces de un pueblo que ha sabido preservar sus tradiciones, renovarlas y mantenerlas vivas como parte inseparable de la cubanía. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)