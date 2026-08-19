Cultura abraza y encumbra tradiciones en Santa Cruz del Sur

Santa Cruz del Sur, 19 ago.- La cultura abraza y encumbra las tradiciones en Santa Cruz del Sur, cargada de historias de vida de aficionados y profesionales del sector que durante todos estos años han puesto su labor en beneficio de la espiritualidad del pueblo, el que los ha aplaudido en instituciones culturales, plazas y barrios.

El ritmo de la música que atrae a bailadores, la danza con sus creativos movimientos, el canto de bellos y actuales temas cubanos, el teatro ataviado de realidad y ficción y esos poemas que dan un toque de frescor y vitalidad a los voces de bisoños declamadores, fomentan las energías y el sonreír de los espectadores.

Ha transcurrido el tiempo, nuevas ideas enriquecen lo que se lleva al escenario. Las manifestaciones artísticas, pese a carencias, resultan maravillosas, educan y recrean como ha sido siempre el propósito tras el triunfo de la Revolución Cubana y el llamado de Fidel a defender la cultura, arma estratégica en el proceso de construcción socialista.

Las instantáneas en blanco y negro, pertenecientes al fondo de conservación del Museo de Santa Cruz del Sur, muestran una etapa en que la entrega de aquellos lugareños por amor al arte, es reflejo de dedicación de muchos de los que físicamente no están, pero quedó en el recuerdo y la historia todo su empeño por una obra mejor. (Fotos: cortesía de Ondina Bejerano, Conservadora del Museo Municipal de Santa Cruz del Sur)