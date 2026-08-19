Desarrollan taller vocacional de verano del Ballet Contemporáneo de Camagüey (+ Post)

Camagüey, 19 ago.- La primera edición del taller de verano del Ballet Contemporáneo de Camagüey, que se desarrolla del 10 al 29 de agosto, destaca entre las variadas propuestas estivales de la provincia, oportunidad para que niños, adolescentes y jóvenes conozcan las técnicas, estilo y preparación que reciben los bailarines.

Los participantes tienen entre 4 y 22 años de edad, y están divididos por grupos que llevan el nombre de coreografías representativas de la compañía.

De esa manera se conformó el grupo Siluetas, integrado por niños de 4 a 9 años; Café con leche, para los de 10 a 14, divididos en dos subgrupos; y por último Cuerpos de agua, para jóvenes de 15 a 22 años.

Diannys González Escalona, primera bailarina y directora del Contemporáneo, destacó el reto que representa trabajar con infantes que proceden de academias como la Vicentina de la Torre y la Escuela Vocacional de Arte Luis Casas Romero, y con otros que no tienen formación.

Para ello prepararon un trabajo diferenciado, a partir de ejercicios pensados para cada grupo según sus características, algo que los niños recibieron muy bien y lo demuestran con la motivación y el entusiasmo durante las sesiones.

El programa del taller también contempla la realización de dos clases abiertas, la primera se desarrolló el sábado 15, y la segunda está programada para el próximo día 22 en la sede de la compañía. En ellas padres, familiares y público en general aprecian un resumen de los contenidos que reciben los pequeños durante la semana.

Paola Tótaro Hilarión tiene 10 años y refiere que su experiencia de los talleres es muy buena porque aprendió muchas cosas nuevas que le servirán para asumir las clases en la Escuela de Arte.

Por su parte Joel Cabrera del Risco, de 18 años, es uno de los muchachos que llegó al taller sin conocimientos de danza, pues su carrera se desarrolla en el circo Areíto. Asumió esta etapa como una oportunidad para continuar su preparación y aprender nuevas técnicas que le servirán en el trabajo diario.

Sobre ese proceso creativo y de aprendizaje también opinan los familiares. Ese es el caso de Anisbelsy León Madera, madre de Teylor Daniel León, estudiante de Ballet de la Vicentina de la Torre, quien durante el verano mantiene la preparación y agradece la experiencia y enseñanzas de los profesores del Contemporáneo, pues el espacio es una forma de continuar el aprendizaje.

Los días 28 y 29 de agosto, en la sede de la compañía, se presentarán los resultados de la primera edición del Taller Vocacional de Verano, funciones en las que se incluirán fragmentos de obras del Ballet Contemporáneo, entre ellas la última colaboración con el coreógrafo puertorriqueño Eric Rivera. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)