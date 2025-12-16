Movimiento obrero por enriquecer agricultura urbana

Pinar del Río, Cuba. – En el contexto de los propósitos que favorece Pinar del Río con motivo del XXII Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), el movimiento obrero en la provincia llamó a impulsar la Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar.

Las estrategias se encaminan a materializar áreas de autoabastecimiento, sobre todo mediante el aprovechamiento de espacios que nutran a los comedores de hortalizas y condimentos frescos con opciones de venta para los colectivos.

El 27 de este mes, es el Aniversario 39 del programa de la Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar, el cual surgió por ideas del General de Ejército Raúl Castro Ruz, tras considerarse como fuente enriquecedora de alimentos.

Por tal motivo, la CTC en Pinar del Río, la incluye entre sus objetivos ante la urgencia de aportar más renglones a la dieta de trabajadores y sus familias. (Tomado de Radio Reloj)