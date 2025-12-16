Regresa Festival de Invierno a Pabexpo

La Habana, 16 dic.- Las instalaciones de Pabexpo acogerán desde el próximo día 19 y hasta el cuatro de enero el Festival de Invierno Pa’ Cuba, organizado por la empresa de eventos Conex, perteneciente al Grupo Empresarial Palco.

Según precisó el periódico Tribuna de La Habana, el comité organizador informó que la cita contará con espectáculos artísticos, áreas lúdicas, actividades interactivas y opciones gastronómicas, entre las 10 de la mañana y las 10 de la noche, con el propósito de brindar alternativas recreativas a las familias durante el cierre del año.

En esta edición se incorporarán nuevos emprendimientos y propuestas visuales, concebidas para ampliar la oferta de entretenimiento y fortalecer la participación de diversos actores económicos.

Los visitantes podrán acceder a espacios de expo-venta de artículos y servicios, lo que convierte al Festival en una plataforma de visibilidad y comercialización para negocios e instituciones, confirmó el comité organizador.

El Grupo Empresarial Palco informó en sus redes sociales que directivos y trabajadores de la entidad realizan acciones de estudio y debate del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)