Moáis de Isla de Pascua podrían quedar bajo el mar en 2080

A finales de siglo el aumento del nivel del mar podría amenazar con inundar el lugar donde se encuentran algunas de las estatuas moáis más icónicas de la Isla de Pascua, publica hoy el Journal of Cultural Heritage.

Para el 2080 el nivel del mar habrá aumentado lo suficiente como para inundar la plataforma Ahu Tongariki, una zona esencial para la identidad del pueblo Rapa Nui y la economía de la isla, subraya el artículo.

“El aumento del nivel del mar es real. No es una amenaza lejana”, afirmó el autor principal, Noah Paoa, originario de Rapa Nui, un territorio insular situado en el océano Pacífico que es administrado por Chile y que es reconocido como Patrimonio Mundial de la Unesco.

“La cuestión fundamental no era si el lugar se vería afectado, sino cuándo y con qué gravedad”, declara el investigador, en un comunicado de la Universidad de Hawái, en Manoa, que publica el sitio dw.com.

Paoa y sus colegas construyeron un “gemelo digital” de alta resolución de la costa oriental de la isla y ejecutaron modelos computacionales para simular futuros impactos de las olas bajo distintos escenarios de aumento del nivel del mar.

Los científicos superpusieron los resultados con mapas de sitios culturales para identificar cuáles podrían quedar inundados en las próximas décadas, llegando a la conclusión de que las olas podrían alcanzar Ahu Tongariki, la mayor plataforma ceremonial de la isla, tan pronto como en 2080.

El hallazgo “proporciona los datos específicos y urgentes necesarios para incentivar el debate y la planificación de la comunidad para el futuro”, asegura Paoa.

En el sitio de Ahu Tongariki se encuentran posicionados 15 imponentes moái que cada año atraen a decenas de miles de visitantes, un pilar esencial para la economía turística local.

Pero más allá del valor económico este lugar situado en un parque nacional que abarca gran parte de la isla, está profundamente entrelazado con la identidad cultural de sus habitantes.

“Esta investigación revela una amenaza crítica para la cultura viva y el sustento de Rapa Nui. Para la comunidad, estos sitios son una parte esencial de la reafirmación de la identidad y apoyan la revitalización de las tradiciones”, agrega el investigador.

El pueblo Rapa Nui construyó entre los siglos X y XVI aproximadamente unas 900 estatuas moáis que se encuentran repartidas por toda la isla y que representan importantes ancestros y jefes de la comunidad.

La amenaza de los moáis no es inédita. En 1960 el mayor terremoto registrado en la historia -con una magnitud de 9.5 frente a las costas de Chile-, provocó un tsunami en el Pacífico que golpeó la isla y arrastró tierra adentro a moáis ya derribados, dañando algunas de sus formas.

Aunque el estudio se centra en Rapa Nui sus conclusiones abarcan sitios de patrimonio cultural en todo el mundo, con lugares que están cada vez más amenazados por la subida del mar.

“Nuestra investigación en Rapa Nui sirve de modelo vital, demostrando cómo podemos utilizar la ciencia para prever los riesgos que corren los lugares sagrados, como los heiau costeros y los cementerios ancestrales”, concluye Paoa.

Un informe de la Unesco publicado el mes pasado concluyó que unos 50 sitios de Patrimonio Mundial están altamente expuestos a inundaciones costeras. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)