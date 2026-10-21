Reafirma Cuba compromiso ambiental en COP17

La Habana, 21 oct.- Cuba reafirmó su compromiso con la protección del medio ambiente y la búsqueda de soluciones sostenibles en la decimoséptima reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP17), celebrada en Ereván, Armenia.

El encuentro, celebrado en Ereván del 19 al 30 de octubre, reúne a unos 11 mil delegados en representación de 196 Estados Parte, precisó este martes el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) desde su perfil en la red social Facebook.

La delegación cubana está integrada por Daimar Cánovas González, viceministro del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Odalys Goicochea Cardoso, directora general de medio ambiente, y Héctor Conde Almeida, funcionario de relaciones internacionales.

La COP17 se desarrolla en un contexto marcado por la creciente preocupación mundial ante la crisis de biodiversidad y sus vínculos con el cambio climático, la degradación de ecosistemas y el desarrollo sostenible.

La comunidad internacional busca fortalecer la base científica para la toma de decisiones mediante la revisión global de los avances del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, adoptado en 2022, y el perfeccionamiento de su sistema de monitoreo.

Entre los temas abordados figuran la gestión sostenible de la vida silvestre, las áreas protegidas, la conservación marina y asuntos emergentes como la biología sintética.

Cuba se ubica entre los primeros 19 países a nivel global y entre los primeros cuatro a nivel regional en presentar el séptimo informe nacional al CDB, el quinto al Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología y el primero al Protocolo de Nagoya sobre acceso a recursos genéticos y distribución de beneficios.

La nación caribeña ha recibido reconocimientos por la preparación nacional en estos temas.

Como antecedente, en octubre de 2025 Cuba fue distinguida en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, con el Premio Internacional “Reverse the Red 2025” de la UICN, junto a otros 25 países, por la excelencia de su Programa Nacional de Diversidad Biológica con mirada al 2030. (Tomado de la Agencia Cubana de Noticias)