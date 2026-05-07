Este miércoles la afectación eléctrica podría llegar a 1750 MW en horario pico

La Unión Eléctrica reporta averías en la termoeléctrica Antonio Guiteras y otras unidades. Se prevé la entrada de la unidad 6 de Nuevitas y dos motores de Energas Jaruco para mitigar el déficit.

La afectación por déficit de capacidad de generación eléctrica continúa este miércoles. Durante la jornada de ayer, el servicio estuvo afectado las 24 horas, incluida toda la madrugada, y la máxima afectación alcanzó los 1731 MW a las 8:20 de la noche.

Según el parte de la Unión Eléctrica (UNE), la disponibilidad del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) a las 6:00 de la mañana de hoy es de 1390 MW, mientras que la demanda asciende a 2772 MW, lo que ya representa 1395 MW afectados. En el horario de la media jornada se estima una afectación de 1200 MW.

Principales incidencias

Se reportan averías en la unidad de la termoeléctrica Antonio Guiteras (Matanzas), en la unidad 6 de la CTE Diez de Octubre (La Habana), en la unidad 2 de la CTE Lidio Ramón Pérez (Cienfuegos) y en las unidades 3 y 5 de la CTE Antonio Maceo (Santiago de Cuba).

Se encuentran en mantenimiento la unidad 5 de la CTE Mariel (Artemisa), la unidad 6 de la CTE Renté (Santiago de Cuba) y la unidad 5 de la CTE Nuevitas (Camagüey). Además, las limitaciones en la generación térmica suman 254 MW fuera de servicio.

Pronóstico para el horario pico

Para el horario de máxima demanda de esta noche se prevé la entrada de la unidad 6 de la CTE Nuevitas con 80 MW, así como la unidad 5 de Energas Jaruco con 30 MW y el completamiento de la carga de la unidad 6 con 30 MW adicionales de esa misma central.

Con este pronóstico, la disponibilidad estimada para el horario pico es de 1480 MW, frente a una demanda máxima de 3200 MW, lo que arroja un déficit de 1720 MW. De mantenerse las condiciones previstas, la UNE pronostica una afectación de 1750 MW en ese período.

Generación solar

La producción de energía de los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 3766 MWh, con 560 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente renovable.