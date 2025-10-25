Máximo dirigente político santacruceño participa en reunión del Consejo de Defensa Candidense

Santa Cruz del Sur, 24 oct.- Héctor Solano Montejo, primer secretario del Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba (PCC) y máximas autoridades gubernamentales de Santa Cruz del Sur participaron en una reunión este viernes en horas del mediodía con representantes del Consejo de Defensa (CD) del Consejo Popular (CP) Cándido González.

En la cita, donde estaban presentes delegados de circunscripción y representantes de subgrupos de la zona, el dirigente político recalcó el peligro que representa la tormenta tropical Melissa, previsto por el Instituto Nacional de Meteorología de convertirse en huracán de gran intensidad.

La Viceintendente de transporte y distribución Dimelis Cabanes García, hizo referencia a la distribución de la canasta básica consistente en arroz, azúcar y sal. Destacó que en ninguna bodega puede cesar la jornada laboral mientras haya una persona necesitada de los imprescindibles recursos.

Por su parte Araelia García Rojas, presidenta de la Asamblea del Poder Popular en el territorio santacruceño, al igual que Solano Montejo, indicó cumplir cada paso de los planes de riesgo y desastres para cuidar la vida de cada persona en centros de evacuación y el control de los autoevacuados en casas de familiares o amistades.

En el resto del encuentro se recalcó en el quehacer de los trabajadores sociales para dar información oportuna al CD de CP de Cándido González de estos predios de las personas encamadas, postradas, embarazadas, ancianos que viven solos y la importancia de la vigilancia higiénico sanitaria.

Antes de finalizar el encuentro Héctor Solano Montejo ofreció información relacionada con la presa Najasa Dos la que se encuentra al 88 por ciento de llenado y alivia 55.9 metros cúbicos por segundo. Se dio a conocer también la nota número uno del Estado Mayor de la Defensa Civil en la que se decretaba la fase informativa.