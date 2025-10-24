Presencia cubana en tres eventos internacionales de triatlón

La Habana.- LOS CUBANOS Marcos Fernández e Isabel Rodríguez representarán a Cuba en la Copa Continental de Iquique, Chile, prevista para el próximo domingo como parte del circuito internacional de la World Triathlon.

Ambos volverán a estar exigidos el 2 de noviembre en la Copa Continental de Viña del Mar, donde se les unirá Alejandro Rodríguez, ampliando la presencia nacional en suelo chileno.

Rodríguez también competirá allí en la Copa Mundo de San Pedro de Atacama, el 9 de noviembre, bajo la guía del entrenador Diósele Fernández, quien lidera la preparación técnica del grupo.

En otros de los compromisos anunciados, del 28 al 30 de este propio mes de octubre, Claudia Gurri participará en un campamento de desarrollo en Costa Rica, acompañada por el entrenador Henry Desouza, en función de perfeccionar aspectos tácticos.

El 2 de noviembre, Gurri y Alain Brian Fernández intervendrán en un evento de desarrollo regional llamado Copa Limón 2025, con sede en la localidad costarricense de ese nombre, junto al entrenador Desouza y el oficial técnico Aurelio Romero Santana.

Todos competirán en la distancia sprint: 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y cinco de carrera pedestre, según confirmó a JIT Romero Santana, jefe de cátedra de la comisión nacional de este deporte.

Los competidores en esas lides tienen por interés ganar puntos para el ranking de la World Triathlon. (Tomado de Jit)