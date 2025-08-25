Maritza Arribas al trono en lid continental sénior de ajedrez

Asunción.- LA CUBANA Maritza Arribas añadió un premio más a su extensa colección al convertirse en la campeona femenina del Torneo Panamericano Sénior de ajedrez, categoría para mayores de 50 años, que se jugó en Joao Pessoa, Brasil.

Maritza, reina de la Isla en 11 ocasiones, posee a sus 54 años una energía envidiable para enfrentar retos ante el tablero y los demostró una vez más en esta justa convocada en un solo grupo sin distinción de sexo, aunque se repartieron lauros independientes para cada sexo.

La santiaguera fue la mujer de mejor desempeño, al anclar en el quinto puesto del ordenamiento dominado por el uruguayo Andrés Rodríguez, con ocho puntos de nueve posibles. Completaron el podio los anfitriones Darcy Lima (7) y Charles Gauche (6,5), en ese orden

Maritza se despidió en poder de seis unidades, luego de imponerse en cinco duelos, firmar la paz en dos, e inclinar su rey en igual cantidad de presentaciones.

La experimentada jugadora inició el certamen instalada en el lugar 17 del listado previo, y a lo largo del calendario redondeó un perfomance rating de 2 mil 249 puntos, que supera en más de 100 su actual Elo en el escalafón mundial (2 mil 179).

Aunque sin dejar de incursionar en torneos sin límites de edad, Maritza se ha dedicado en los últimos tiempos a mover piezas en convocatorias de las llamadas categorías sénior y veterano, que han experimentado un creciente auge en el mundo.

En total fueron 65 los participantes en el torneo para mayores de 50, jugado a la par de los apartados Sénior 65 y Sénior 35. En el primero se impuso el brasileño Lidio Dias Delgado con siete rayas de nueve posibles y en el otro reinó con idéntico saldo el también anfitrión Luciano de Souza Zallio. (Tomado de Jit)