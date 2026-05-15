Unión Eléctrica informa desconexión parcial del Sistema Eléctrico Nacional desde Ciego de Ávila hasta Guantánamo

La caída ocurrió a las 6:09 de la mañana. La provincia de Ciego de Ávila fue reenlazada a las 8:16 y Camagüey a las 9:19. El resto del oriente opera con microsistemas. También se reportó la salida imprevista de la CTE Guiteras.

La Unión Eléctrica (UNE) informó que a las 6:09 de la mañana de este jueves ocurrió una caída parcial del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) desde la provincia de Ciego de Ávila hasta Guantánamo. La disponibilidad a las 6:30 era de 636 MW, frente a una demanda de 2420 MW, con 1790 MW afectados.

En estos momentos, la zona afectada se encuentra en proceso de restablecimiento.

Además, a las 4:58 a.m. se produjo la salida imprevista de la termoeléctrica Antonio Guiteras, en Matanzas.

Avances en el restablecimiento

Según actualizaciones de la UNE, a las 8:16 a.m. se logró enlazar nuevamente la provincia Ciego de Ávila al SEN. Más tarde, a las 9:19 a.m., se logró enlazar la provincia Camagüey.

El resto de las provincias del oriente —desde Las Tunas hasta Guantánamo— continúan trabajando con microsistemas, mientras se desarrollan las maniobras necesarias para lograr su sincronización total con el sistema nacional.

La UNE también informó que ya cuenta con servicio la unidad 6 de la CTE Diez de Octubre, ubicada en Camagüey, y se iniciará su proceso de arranque para fortalecer la generación.

Situación del día anterior

En el día de ayer, el servicio se afectó por déficit de capacidad durante las 24 horas. La máxima afectación fue de 2153 MW a las 9:30 de la noche, superior a lo planificado debido a la salida por emergencia de la unidad 1 de la CTE Santa Cruz, la unidad 4 de la CTE Cienfuegos y los motores del emplazamiento de Moa.

Generación solar y pronóstico para el pico

La producción de los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 3348 MWh, con 470 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media.

Para el horario pico se prevé la entrada de la unidad 6 de la CTE Mariel (75 MW), la unidad 1 de la CTE Santa Cruz (60 MW, en proceso de arranque), 10 motores del emplazamiento de Moa (130 MW) y la unidad 6 de la CTE Nuevitas (75 MW).

Con este pronóstico, se estima una disponibilidad de 976 MW frente a una demanda máxima de 3150 MW, para un déficit de 2174 MW. De mantenerse las condiciones, la afectación podría llegar a 2204 MW en el horario pico.

Con información de la Unión Eléctrica