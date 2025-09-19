Leyanis Pérez rompe hegemonía de Rojas y gana oro mundial en triple salto

La cubana Leyanis Pérez hizo historia en el Campeonato Mundial de Atletismo de Tokio al quebrar el reinado de siete años de la venezolana Yulimar Rojas en el triple salto femenino. La atleta pinareña, actual número uno del ranking mundial, conquistó la medalla de oro con un salto de 14.94 metros, marca líder de la temporada, que la mantuvo inalcanzable durante toda la competencia.

Pérez dominó la prueba desde su primer intento (14.86 m) y mejoró progresivamente hasta alcanzar su marca ganadora en el cuarto y sexto intento, en ambos casos cediendo más de 10 centímetros en la tabla de despegue. Este triunfo reviste especial significado para la delegación cubana, que no obtenía un oro mundial en esta prueba desde la victoria de Yargelis Savigne en 2009, y representa una redención para Pérez tras el bronce de Budapest 2023.

El podio lo completaron la campeona olímpica de París 2024 Thea Lafond de Dominica (14.89 m) con plata, y la venezolana Yulimar Rojas (14.76 m) con bronce, en su regreso a la élite mundial tras dos años de ausencia por lesión. La jornada también dejó otras actuaciones destacadas para Cuba con récords nacionales de Roxana Gómez en 400m (49.48 s) y Anisleidis Ochoa en 5000m (15:31.35 min), además de la clasificación de Daily Cooper a semifinales en 800m. (Tomado de Radio Habana Cuba)