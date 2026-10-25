Leñadores acechan el liderato del béisbol cubano tras doblegar a Camagüey

La Habana, 25 oct.- Los Leñadores de Las Tunas aprovecharon esta jornada sabatina para acercarse a la cima oriental de la 65 Serie Nacional de Béisbol, tras doblegar 9-2 a Camagüey.

En el estadio Julio Antonio Mella, los verdirrojos desplegaron una ofensiva de 10 imparables para quedarse solos en el segundo puesto, favorecidos además por las suspensiones de los duelos de Santiago de Cuba y Granma, así como por la derrota de Sancti Spíritus.

Henry Quintero conectó su séptimo cuadrangular de la temporada y Yordanis Alarcón sumó el cuarto, ambos como respaldo para el lanzador ganador Anier Pérez.

Los Tigres de Ciego de Ávila, por su parte, blanquearon 8-0 a los Gallos de Sancti Spíritus en el José Ramón Cepero, con dominio monticular de Kevin Soto y tres carreras impulsadas por Marcos Torres.

También festejaron los Cachorros de Holguín, vencedores 10-3 ante los Indios de Guantánamo en el Calixto García, donde Lázaro Cedeño, Rolando Veranes y Andrys Agüero aportaron sendos jonrones.

Con Santiago de Cuba al frente con balance de 10-6, Las Tunas marcha a medio juego (10-7), seguido por Granma (9-7), Ciego de Ávila y Holguín (9-8), Camagüey (6-11) y Guantánamo (5-12).

En la Zona Occidental, los Vegueros de Pinar del Río conservaron el mando al superar 6-3 a los Cazadores de Artemisa en el Capitán San Luis, con el tercer éxito de Gebier Álvarez y el segundo salvamento de Mario del Hoyo.

Los Cocodrilos de Matanzas mantuvieron la persecución al líder tras noquear 13-3 a los Leopardos de Villa Clara en el Victoria de Girón, resultado que los dejó a dos juegos de la cima.

Yamichel Pérez trabajó seis entradas y permitió tres carreras para llevarse la victoria, mientras Adrián Pérez firmó una jornada perfecta de cuatro imparables en igual cantidad de turnos, con tres remolques.

En el estadio 5 de Septiembre, Mayabeque y Cienfuegos repartieron triunfos en su doble cartelera, pues los Huracanes dominaron 6-1 el primer encuentro, impulsados por un cuadrangular de Frank Alonso, y los Elefantes respondieron con nocaut de 12-2 en el segundo.

Un jonrón con casa llena de Erisbel Arruebarrena y el trabajo monticular de Yadiel Loyola marcaron el desenlace del choque favorable a los cienfuegueros.

La lluvia impidió el enfrentamiento entre Industriales y La Isla, previsto en el estadio Latinoamericano, por lo que ambos conjuntos jugarán doble programa mañana.

Pinar del Río lidera el Occidente con balance de 13-4, seguido por Matanzas (11-6), Industriales (7-7), Mayabeque (7-8), Artemisa (8-9), Villa Clara y Cienfuegos (7-9) y La Isla (3-11). (Tomado de Prensa Latina)