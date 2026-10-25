Destacan en Cuba importancia de las donaciones de sangre

La Habana, 25 oct.- El director del Instituto de Hematología e Inmunología de Cuba, Wilfredo Roque, destacó la importancia que reviste hoy las donaciones de sangre para el sistema de salud, al tiempo que resaltó la actitud altruista de los donantes.

Explicó que la institución demanda sangre en tanto sus especialidades tratan sobre sus enfermedades, pero también se requiere como en el caso de las embarazadas necesitadas de cesáreas, los politraumatizados, o quienes recibirán una cirugía compleja.

Esta no debe faltar para obtener plasma, muy relacionado con los factores de la coagulación, así como elaborar concentrados de eritrocitos, plaquetas y leucocitos, precisó Roque citado por el diario Trabajadores.

Insistió en el reconocimiento a los donantes, y sobre todo a la necesidad de incentivar las donaciones voluntarias en comunidades y centros laborales.

El doctor antillano recalcó que se necesita una reserva de componentes de la sangre para utilizar diariamente en las complicaciones que se pueden presentar en las especialidades del instituto.

Los donantes –señaló Roque -tienen como mayor beneficio realizarse un chequeo médico y un examen físico, una acción que permite detectar a tiempo si tiene algún problema de salud. (Tomado de Prensa Latina)