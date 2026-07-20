Irán promete una «vida negra» a enemigos por la muerte de inocentes

Moscú, 17 jul.- El jefe de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi, aseguró el viernes que el sufrimiento de la población no quedará sin respuesta.

«Los enemigos del valeroso pueblo iraní deben saber que las Fuerzas Armadas no dejarán impune la sangre derramada de personas inocentes y les harán la vida negra», escribió el funcionario en su cuenta de X.

En este sentido, recordó los ataques perpetrados por Washington contra los civiles del país persa.

«Los crímenes de Estados Unidos en el sur del país, como en la escuela de Minab, el hospital infantil oncológico de Ahvaz, el pabellón deportivo de Lamard, los repetidos ataques contra zonas residenciales y civiles, entre otros, muestran la incapacidad y la desesperación del Ejército que presume de defender los derechos humanos frente al Irán vencedor de ‘la guerra de 12 días’ y de la batalla del Ramadán», continuó Azizi.

«El orgulloso sur siempre ha sido una trinchera en defensa de Irán y el corazón de todos nuestros compatriotas está allí», resumió.

Estados Unidos e Irán intercambian ataques militares desde hace varios días, en medio de una escalada que ha incluido bombardeos estadounidenses contra territorio iraní y represalias de Teherán contra bases de Washington en la región. El Comando Central de EE.UU. anunció, además, la reanudación del bloqueo naval de puertos iraníes.

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió que los ataques continuarán hasta degradar las capacidades militares iraníes y amenazó con destruir plantas eléctricas, puentes y objetivos energéticos si la República Islámica se niega a negociar.

Teherán afirma que actúa en respuesta a las violaciones del memorándum de entendimiento por parte de Washington.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica advirtió que no se exportará «ni una sola gota de petróleo o gas» de la región mientras continúen las agresiones estadounidenses.

El Ejército iraní asegura haber ejecutado ya varias fases de operaciones de represalia contra instalaciones de EE.UU. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)