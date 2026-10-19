Investigación vincula a grupos de EEUU con infiltración en Cuba

La Habana, 19 oct.- Nuevas revelaciones sobre el intento de infiltración armada, neutralizado en febrero en la central provincia de Villa Clara, apuntan hoy a una estructura organizada desde Estados Unidos para ejecutar acciones violentas contra Cuba.

La información, divulgada este lunes por el medio especializado Razones de Cuba, amplía los resultados de las investigaciones sobre la operación frustrada por Tropas Guardafronteras el pasado 25 de febrero en aguas del norte de esta provincia y recoge declaraciones de detenidos y otros implicados vinculados al caso.

Según el reporte, el grupo salió desde la Florida la noche del 24 de febrero en dos embarcaciones con destino a Cuba.

Una de ellas sufrió una avería durante la travesía, por lo que armas y otros medios fueron trasladados a la segunda lancha, identificada como Tornado, que continuó la navegación.

Las autoridades cubanas informaron previamente que la embarcación fue detectada a 3,7 millas al oeste de Bahía de Cádiz, en el municipio de Corralillo, y que durante la interceptación varios de sus ocupantes dispararon contra una unidad de Tropas Guardafronteras e hirieron a su comandante.

El enfrentamiento concluyó con cinco agresores abatidos y varios detenidos.

De acuerdo con las declaraciones recogidas en la pesquisa, la principal organizadora de la operación sería Maritza Lugo Fernández, residente en Estados Unidos y vinculada al autodenominado Movimiento Revolucionario Partido Democrático 30 de Noviembre Frank País.

Las indagaciones señalan además que los implicados transportaban 11 armas largas, 15 pistolas, cócteles molotov, sustancias explosivas, equipos de comunicación, teléfonos satelitales y una estación Starlink.

El material divulgado identifica igualmente a varios participantes que permanecen detenidos en Cuba o continúan en territorio estadounidense, entre ellos Leordan Enrique Cruz Gómez, Amijail Sánchez González, Raúl Manuel Pupo Quevedo y Duniel Hernández Santos.

Asimismo, detalla que algunos de los involucrados mantenían vínculos con organizaciones anticubanas radicadas en Estados Unidos y fueron captados mediante redes sociales para participar en acciones contra la isla.

El reporte añade que dos de los detenidos, Amijail Sánchez González y Leordan Enrique Cruz Gómez, figuran en la Lista Nacional de Personas y Entidades Designadas como Terroristas.

Las confesiones obtenidas durante el proceso indican que el objetivo de la operación era ocupar unidades militares, distribuir armamento y promover un levantamiento contra el Gobierno cubano, que propiciara una intervención extranjera.

Razones de Cuba precisó que las autoridades estadounidenses han recibido información sobre los resultados de las investigaciones, mientras continúan las indagaciones para determinar todas las responsabilidades vinculadas a la organización, financiamiento y ejecución de la frustrada incursión armada. (Tomado de Prensa Latina)