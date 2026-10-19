Condenan en México maniobras de EEUU para impedir apoyo a Cuba en ONU

Ciudad de México, 19 oct.- Organizaciones de México y el mundo condenaron hoy las maniobras, presiones y chantajes del secretario norteamericano de Estado, Marco Rubio, para impedir votos a favor de una resolución cubana en Naciones Unidas contra el bloqueo.

En una declaración firmada, entre otros, por la Asociación de Cubanos Residentes en México José Martí, se denunció la violación al derecho internacional por Rubio al intentar evitar que países ejerzan su derecho soberano en la votación del documento, prevista para finales de octubre.

“Repudiamos las amenazas de sanciones, promesas de tarifas, represalias encubiertas y presiones indebidas que conforman la ‘diplomacia del chantaje’ contra jefes de Estado y de Gobierno de varios países que ejecuta el Secretario de Estado”, expresaron.

Consideraron estas acciones como una violación flagrante del principio de igualdad soberana de los Estados y la no injerencia en los asuntos internos de otras naciones, establecidos en el derecho internacional y en la propia Carta de las Naciones Unidas.

También rechazaron categóricamente que se utilice a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para realizar un acto el día 19 a petición de la misión permanente de Washington, que “cínicamente denomina ‘Cuba Libre: la opresión que oculta La Habana’”.

Subrayaron que, ante la desesperación de Rubio para evitar una nueva derrota diplomática, “a través de esta farsa, quiere ocultar el castigo colectivo que ejerce contra todo el pueblo cubano y que la comunidad internacional sea su cómplice”.

Las organizaciones reafirmaron que el bloqueo estadounidense, la inclusión de Cuba en la lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo, el cerco energético y las constantes sanciones a entidades y personas de la isla está siendo en la práctica “un genocidio sin bombas”.

Crean “escasez de alimentos y medicinas, muertes y todo tipo de dificultades”, declararon al recalcar que el cerco de más de seis décadas –y recrudecido este año- viola los derechos humanos de 10 millones de cubanos.

Hicieron un llamado a todos los Estados a no ceder ante las presiones y votar conforme a su política exterior y las normas del derecho internacional.

“Como se ha demostrado, la inmensa mayoría de la Asamblea General condena el criminal bloqueo, su extraterritorialidad y aboga por la justicia y el derecho que tiene Cuba a decidir su destino, así lo manifestó el año pasado con 165 votos a favor de la resolución”, recordó.

Asimismo, instaron a los pueblos del mundo a presionar a sus gobernantes para que defiendan su soberanía y autodeterminación en esta votación.

Como firmantes de la declaración también aparecen el Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, el Colectivo Nuestra América, la Red de Cubanos Residentes en América Latina y el Caribe, y los partidos Comunista y Popular Socialista de México, entre otros. (Tomado de Prensa Latina)