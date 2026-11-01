Afectaciones del bloqueo de EE.UU. en BioCubaFarma: 300 fármacos del cuadro básico de salud en falta

La Habana, 31 oct.- El Grupo Empresarial de las Industrias Biotecnológica y Farmacéutica de Cuba (BioCubaFarma) ratificó que el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos que hoy sigue asfixiando a Cuba existe y es real.

“El bloqueo no es abstracción: es materia prima que no llega, financiamiento obstaculizado, equipos inaccesibles para producir los medicamentos que nuestro pueblo necesita. El bloqueo existe y es real”, subraya un mensaje de la institución en la red social Facebook.

De acuerdo con el informe “Necesidad de poner fin al bloque económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”, entre el 1ro de marzo de 2025 y el 28 de febrero de 2026 BioCubaFarma sufrió pérdidas asociadas al bloqueo de 368 mil dólares estadounidenses por día.

De los 395 fármacos que Cuba produce dentro de su cuadro básico de salud, 300 están en falta por dificultades para acceder a materias primas e insumos farmacéuticos. Es un hecho que repercute de una punta a la otra del país pues los estantes de cada farmacia están vacíos.

Entre marzo de 2025 y febrero de 2026, 34 entidades bancarias internacionales suspendieron o se negaron a efectuar operaciones con Cuba por temor a las sanciones secundarias. Cancelaron cuentas o rechazaron transferencias destinadas, entre otras cosas, a comprar medicamentos.

Los bancos que quedan cobran más y navieras dejaron de aceptar nuevos pedidos vinculados a la isla caribeña.

Durante 2025 se vio comprometido el estudio de 140 pacientes por la carencia de fitohemaglutinina, un reactivo producido por la firma estadounidense Sigma-Aldrich.

Dicho producto sirve para una prueba de laboratorio, el cariotipo postnatal, que analiza los cromosomas de un recién nacido para detectar malformaciones congénitas o síndromes genéticos.

Una dificultad permanente es la de adquirir tecnología médica de procedencia estadounidense, o que contenga más de 10 por ciento de componentes de ese país.

Esta política obliga a usar intermediarios y encarece los precios, a veces hasta volverlos incosteables.

El bloqueo estadounidense tiene un impacto significativo en los indicadores oncológicos, pues las muertes por cáncer en el país superan ya las 70 por día, y la supervivencia de niños y jóvenes con cáncer cayó de 85 a 65 por ciento.

Las cifras que deja el bloqueo estadounidense en el último año al sector biotecnológico están evidenciadas en cada farmacia vacía, en investigaciones científicas inconclusas y de equipos médicos irreparables. (Tomado de Prensa Latina)