Instalan paneles solares a educadores de Santa Cruz del Sur

Santa Cruz del Sur, 25 feb.- A partir de la difícil situación electro-energética, complejizada por el agresivo bloqueo comercial, económico y financiero a Cuba por el gobierno de los Estados Unidos, se instalan paneles solares a grupo de educadores de esta localidad del sur camagüeyano con destacada trayectoria profesional.

Silvia Torres Víctor, máxima funcionaria de la Dirección General Municipal de Educación, destacó que de esa digna manera se da cumplimiento al objetivo nueve del Programa de Gobierno. Con la ética correspondiente, dijo la funcionaria que fue realizado un exhaustivo análisis con el consejo de dirección del organismo para no cometer errores.

El moderno equipamiento se determinó que fuera asignado a instituciones educativas de las distintas enseñanzas, incluida la Dirección del sector donde trabaja el personal docente. Los colectivos laborales de esos centros determinaron las personas a recibir el imprescindible recurso tecnológico.

Torres Víctor, manifestó, que diez compañeros, la mayoría residentes en zonas rurales distantes del poblado cabecera de la demarcación le instalaron los paneles solares, un importante estímulo material en medio de las carencias materiales y la complejidad económica. Sin embargo el Estado cubano tampoco olvida a quienes educan y forman desde las aulas.